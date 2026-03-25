El Ministerio de Trabajo bonaerense abrió la inscripción para formarse en diversos oficios.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires habilitó la inscripción a cursos gratuitos en la Ciudad y la Región destinados a quienes buscan empleo en escuelas. La propuesta incluye formación como auxiliares de instituciones y cocinero para comedor escolar.
La capacitación para auxiliares en instituciones educativas se dicta en los Centros de Formación Laboral (CFL), y tienen la certificación del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL). La oferta se amplía con subsedes en Brandsen, donde se puede cursar la especialización para desempeñarse en comedores escolares. Todos los trayectos dependen del Ministerio de Trabajo.
Para inscribirse, las personas interesadas deben ingresar al buscador disponible en la web del IPFL, donde figura toda la oferta gratuita de formación laboral. Luego deberán registrarse, o iniciar sesión con usuario y contraseña si ya están registrados, y completar los pasos indicados para la preinscripción.
PASO A PASO PARA INSCRIBIRSE
- Ingresar al buscador: desde la web se puede encontrar un buscador con toda la oferta gratuita de formación laboral.
- Registrarse: se crea un usuario y una contraseña. En caso de ya estar registrado ingresar los mismos.
- Elegir el curso deseado: La plataforma ordena los cursos automáticamente desde los que inician más tarde hasta los que ya comenzaron. Hay que prestar especial atención a las fechas de inicio y finalización de cada curso
- Preinscribirse: cuando se encuentra el curso buscado, hacer clic en “Preinscripción”.
- Confirmar el lugar: luego de la preinscripción online, hay que acercarse al CFL elegido para presentar la documentación y concretar la inscripción.
REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Para la inscripción se solicita copia de frente y dorso del DNI (última versión), y copia de título primario o secundario, según el curso elegido, y son solo tres requisitos:
- Tener más de 16 años
- Presentar DNI (última versión)
- Tener título nivel primario o secundario
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Hola buenas tardes. En zona sur , no ahy ningún lugar para hacer cursos
Me parece excelente la propuesta, y me encantaría poder tener una oportunidad, durante años estuvo detrás de algún puesto cv no auxiliar tengo una escuela a dos cuadras de mí casa , doy d CABA ni tengo chance pero sería genial, ojalá pudiese hacerlo. Desde ya éxitos con la propuesta y los que cursen tomen con amor el desempeño con los chicos . SALUDOS
Me quiero a notar para los comedores
Hola me quiero anotar para la cocina o limpiar igual
Me gustaría formar parte
Hola una mujer de 58 años se consigue este curso para trabajar?
El curso se puede hacer, q la tomen x la edad es otra cosa
Esos trabajos la mayoria son por acomodo de acuerdo al gobierno de turno ,conocidos ,parientes ,aunque no sepan hacer un te .
Yo se cocinar ,hacer de todo ,limpieza y me gustaria un trabajo como ese ,pero no tengo ningun conocido adentro ,ni soy de ningun partido politico.
Hola, no tenes que tener ningún conocido. Lo ideal es que realices los cursos y luego te anotes mediante el consejo escolar del partido de donde vivas (piden títulos primarios y/o secundarios, antecedentes penales, cuil, etc.) Y con los cursos vas sumando puntos y ellos ahí te ofrecen el trabajo dependiendo tu puntaje.
Consulta cuánto puntaje dan los cursos para anotarse luego como auxiliar?
Tengo 56 años puedo hacer el curso para trabajar en comedores