Son gratuitos y cuentan con la certificación de Dirección General de Cultura y Educación. Cómo inscribirse.

El Centro de Educación Agraria N°2 informa a la comunidad que está abierta la inscripción para anotarse a los cursos de: Sanidad Apícola; Producción de dulce de leche; Manipulación de alimentos; Repostería; Huerta; y Uso del tractor. «Todos nuestros cursos son gratuitos, abiertos a la comunidad (mayores de 16 años) y cuentan con Certificación Oficial de la Dirección General de Cultura y Educación», especificaron desde la entidad.

🐝 Apicultura

Sanidad Apícola: Del 09/03 al 11/05. Consta de 10 clases de 3 horas cada una. Se dicta en Las Acacias.

🧀 Industria Láctea y Cocina

Producción de Dulce de Leche, Yogurt y Ricota: Del 17/03 al 14/04. Consta de 5 clases de 4 horas cada una. Se dicta en la Unión Vecinal de Gómez .

Del 17/03 al 14/04. Consta de 5 clases de 4 horas cada una. Se dicta en la Unión Vecinal de . Manipulación de Alimentos: Del 25/03 al 22/04. Consta de 5 clases de 3 horas cada una. Se dicta en el CEA Brandsen .

Del 25/03 al 22/04. Consta de 5 clases de 3 horas cada una. Se dicta en el . Repostería: 10 clases de 4 horas cada una. (Fecha y lugar por confirmar).

🚜 Agro y Maquinaria

Huerta Agroecológica: Del 16/04 al 18/06. Consta de 10 clases de 4 horas cada una. Se dicta en Brandsen (lugar a confirmar).

Del 16/04 al 18/06. Consta de 10 clases de 4 horas cada una. Se dicta en (lugar a confirmar). Uso y Mantenimiento del Tractor: Del 08/05 al 10/07. Consta de 10 clases de 3 horas cada una. Se dicta en el CEA Brandsen.

✍️ Inscripción

La inscripción es presencial en la sede del CEA Nº 2 (Ruta 29, km 2 – Predio de la Sociedad Rural). Se requiere concurrir con fotocopia de DNI y planilla de inscripción (disponible en Copybrand -Ferrari esq. Larrea).

Para más información, comunicarse al 2223.461241 en el horario de 8 a 15 horas.

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