Ocurrió esta mañana, en horario de ingreso escolar. Una motocicleta en la que viajaban tres ocupantes colisionó con un automóvil; los heridos fueron trasladados al hospital local.

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles frente a la Escuela Secundaria N°1 de Brandsen, en un horario de alta circulación por el ingreso de alumnos. El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 en la intersección de las calles Alberti y Paso.

Según la información recabada, en la motocicleta se trasladaban tres personas, entre ellas una menor de edad. Por causas que aún se investigan, el rodado habría intentado ingresar al establecimiento educativo cuando se encontró con un automóvil Ford Ka que circulaba por calle Paso, produciéndose la colisión.

Como consecuencia del impacto, el vehículo presentó daños en el parabrisas y el paragolpes, mientras que la motocicleta sufrió la rotura del tanque de combustible, lo que provocó la pérdida de nafta en el lugar.

Los tres ocupantes de la moto resultaron heridos y fueron asistidos por dos ambulancias, que los trasladaron al Hospital Municipal de Brandsen. Si bien ninguno presentaría lesiones de gravedad, la menor fue quien recibió los golpes más importantes.

En el lugar trabajó Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente, además del personal policial y sanitario que intervino en la asistencia y ordenamiento del tránsito.

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Por Juan Franco – InfoBrandsen

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