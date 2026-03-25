El hecho ocurrió durante la madrugada y si bien no hubo robo, sí importantes daños materiales. El propietario expresó su indignación y preocupación por la inseguridad.

Damián Tauz, propietario

Un nuevo hecho de vandalismo se registró en el barrio Las Mandarinas, donde desconocidos atacaron la pollería El Pajarito y provocaron la rotura de su vidriera tras arrojar un ladrillo contra el frente del local ubicado en Diagonal Copérnico 177.

El episodio fue descubierto cerca de las 8 de la mañana, cuando su propietario, Damián Tauz, llegó al comercio para iniciar la jornada laboral. “Nos encontramos con este acto de vandalismo. Rompieron la vidriera de un ladrillazo. Da mucha impotencia, más con lo que cuesta todo hoy en día”, expresó en diálogo con InfoBrandsen.

Según relató, pese al daño ocasionado, no se registró el faltante de mercadería ni de elementos del local. “Gracias a Dios no me robaron nada. Si entraban y se llevaban algo, el perjuicio sería mucho mayor”, señaló.

En cuanto a las posibles causas del ataque, Tauz consideró que se trataría de un hecho aislado sin intención de robo. “Para mí fue vandalismo. Si hubieran querido entrar, buscaban otra forma. Es un vidrio Blindex resistente, pero le dieron con fuerza”, explicó.

El comerciante también indicó que en el lugar no cuenta con cámaras externas, aunque sí internas, por lo que aguardará imágenes de dispositivos de seguridad ubicados en la zona para intentar identificar a los responsables. Además, señaló que vecinos habrían escuchado ruidos durante la madrugada, lo que podría aportar datos a la investigación.

Tras el hecho, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y le indicaron los pasos a seguir para avanzar con la denuncia y la revisión de cámaras de monitoreo.

Con casi dos años de actividad en el barrio, Tauz aseguró que es la primera vez que sufre un episodio de estas características. Sin embargo, manifestó su preocupación por la situación general: “Me crié en Brandsen cuando dejábamos la bicicleta afuera y no pasaba nada. Hoy esto se está poniendo pesado”.

Por último, dejó un mensaje dirigido a quienes cometen este tipo de hechos: “Detrás de este negocio hay familias que trabajan. Esto no tiene sentido, es plata que cuesta mucho conseguir”.

El caso quedó en investigación, mientras se analizan registros fílmicos de la zona para dar con los autores del ataque.

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Por Juan Franco – InfoBrandsen

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