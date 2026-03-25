El concejal de la UCR se refirió a la reunión de la Comisión Honoraria de febrero pasado que se llevó a cabo sin ningún representante de la oposición. “Es una situación seria que merece ser aclarada”, dijo.

El edil radical Facundo Fernández expuso una serie de irregularidades en el funcionamiento de una comisión honoraria del Concejo Deliberante. Cuestionó inconsistencias en actas oficiales, la falta de convocatoria formal y la ausencia de participación en la reforma del Código de Ordenamiento Urbano. También planteó observaciones sobre el proyecto del ex hipódromo.

El concejal de la Unión Cívica Radical, Facundo Fernández, brindó una extensa entrevista en Grassi.com (Estación Radio) en la que abordó distintas problemáticas vinculadas al funcionamiento del HCD, poniendo especial énfasis en lo que calificó como una situación “compleja” y “grave” respecto a la documentación oficial de una comisión honoraria.

Según detalló, el conflicto se origina en una convocatoria realizada para el 19 de febrero, que posteriormente fue suspendida debido a un paro nacional. Sin embargo, la reunión finalmente se llevó a cabo el 23 de febrero, sin que mediara -según sostuvo- una nueva convocatoria formal. “Terminamos confirmando que la reunión se realizó el día 23, pero sin haber tenido una convocatoria formal. Los concejales del arco opositor no fuimos convocados como correspondía”, afirmó.

El punto más crítico, explicó, surge al analizar las actas de dicha reunión. “Las actas fueron consignadas con fecha 19 de febrero, cuando la reunión no se realizó ese día. Incluso dentro del documento hay incongruencias: en el encabezado figura 2025 y en otras partes 2026”, indicó. Para Fernández, esto no es un detalle menor: “Estamos hablando de documentación oficial. Por eso decimos que es una situación seria que merece ser aclarada”.

Además, señaló que días atrás recibieron un nuevo correo electrónico solicitando la firma de esas mismas actas, manteniendo la fecha original cuestionada. “El 18 de marzo volvimos a recibir comunicación para firmar actas con fecha 19 de febrero. Eso agrava la situación porque insiste con una información que no es correcta”, remarcó.

En ese contexto, el concejal planteó la necesidad de revisar lo actuado: “Creemos que corresponde dejar sin efecto esta reunión y realizar una nueva convocatoria con la participación de todos los bloques y los integrantes de la comisión”.

Consultado sobre si podría tratarse de un error administrativo, Fernández respondió con cautela, aunque dejó en claro sus dudas: “Un error puede haber, pero la explicación que se nos dio no resulta convincente”. En ese sentido, agregó: “Se argumentó que no había servicio de internet, pero hoy todos sabemos que existen alternativas como los datos móviles. No parece una respuesta acorde a la seriedad del caso”.

REFORMA DEL COUT Y FALTA DE PARTICIPACIÓN

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COUT), sobre la cual el edil manifestó preocupación por la falta de apertura del Ejecutivo. “Anunciaron que ya están trabajando en la reforma, pero no han dado participación ni a los concejales; ni a la comisión honoraria; ni a la comunidad”, cuestionó.

Frente a este escenario, Fernández propuso retomar metodologías de planificación participativa implementadas en el pasado. “Tomamos como referencia el trabajo iniciado en 2003, que luego derivó en el COUT vigente en 2013. Fue un proceso productivo que garantizó la participación ciudadana”, explicó.

En esa línea, planteó una serie de herramientas para construir un nuevo plan de desarrollo estratégico:

La realización de un censo poblacional actualizado.

La generación de una base de datos georreferenciada.

La implementación de talleres participativos con la comunidad.

El acompañamiento técnico de instituciones académicas.

“Necesitamos tener una foto del Brandsen que tenemos hoy: cuántos somos, dónde estamos, cómo se distribuyen las actividades productivas. A partir de ahí, planificar”, sostuvo.

También destacó la importancia de pensar a largo plazo: “La idea es proyectar el Brandsen de los próximos 30 o 40 años. Tal vez no podamos hacer todas las obras, pero sí definir dónde deben ir y evitar decisiones que después generen conflictos”. Como ejemplo, mencionó la necesidad de prever la localización de infraestructuras clave: “No podemos ubicar una planta depuradora en un lugar que después resulte inadecuado por falta de planificación previa”.

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PROYECTO DEL EX HIPÓDROMO: APOYO CON CONDICIONES

En el tramo final, Fernández se refirió al proyecto para desarrollar un espacio recreativo en el predio del ex hipódromo. Si bien valoró la iniciativa, dejó en claro que el bloque radical busca introducir mejoras. “El proyecto es muy bueno, no lo ponemos en tela de juicio, pero hay cuestiones para enriquecerlo”, afirmó.

Uno de los aspectos más sensibles es la situación de familias que actualmente residen en el lugar. “Es uno de los factores más preocupantes, por la sensibilidad que implica, aunque no es el único”, señaló. En ese sentido, explicó que la postura del bloque podría variar según cómo se resuelva ese punto: “No es lo mismo hablar de un desalojo que de una reubicación. Son decisiones que tienen un impacto directo”.

Además, advirtió sobre inconsistencias administrativas en el expediente: “El proyecto originalmente solicitaba al Ejecutivo que firmara un convenio, pero ese convenio ya fue firmado. Ahora la discusión es su convalidación, y eso cambia el análisis”. También propuso incorporar mayor claridad en la ejecución del proyecto: “Queremos que se establezcan plazos de obra y etapas, teniendo en cuenta que se habla de una concesión a 40 años”.

Finalmente, insistió en la necesidad de un abordaje integral: “No se trata solo de aprobar o rechazar, sino de trabajar para que el proyecto tenga todas las garantías y sea realmente beneficioso para la comunidad”. Con estos planteos, el concejal dejó en evidencia tensiones dentro del ámbito legislativo local y la necesidad -según remarcó- de fortalecer los mecanismos de transparencia, participación y planificación en la gestión pública.

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