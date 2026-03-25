El procedimiento se realizó en las últimas horas en un camino rural del partido de General Paz. Los implicados utilizaban perros galgo y tenían en su poder una liebre sin vida.

En las últimas horas, personal del Comando de Prevención Rural de General Paz llevó adelante un operativo en el que interceptó a tres hombres mayores de edad que se encontraban realizando caza ilegal en la zona rural conocida como Bajada de Álzaga, en el paraje Alegre.

Entre los infractores se identificó a un vecino de Brandsen, quien participaba de la actividad junto a otros dos sujetos oriundos de San Martín y de la provincia de Córdoba. Durante el procedimiento, los efectivos constataron que los individuos se movilizaban con seis perros de raza galgo, utilizados para la práctica de caza furtiva.

Asimismo, se comprobó que los implicados tenían en su poder una liebre sin vida, producto de la actividad ilegal que desarrollaban en el lugar. Ante esta situación, se labraron las actuaciones correspondientes con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, por infracción a los artículos 268, 269, 273 inciso K y 277 inciso A de la Ley 10.081, que regula la protección de la fauna en el territorio bonaerense.

Fuente: Multimedio Digital

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