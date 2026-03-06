El intendente repasó los principales logros de gestión y anunció nuevos proyectos en educación, salud, vivienda, producción y obras públicas.



Nicolás Mantegazza encabezó la apertura de las Sesiones Ordinarias del período legislativo 2026 en el Honorable Concejo Deliberante de San Vicente, donde brindó su discurso anual ante concejales, funcionarios y representantes de la comunidad.



Durante su exposición, el jefe comunal realizó un balance de la gestión, repasó las principales políticas públicas implementadas en los últimos años y presentó los desafíos que tendrá el municipio en esta nueva etapa.



Contexto social y compromiso con la comunidad



Al iniciar su mensaje, el intendente se refirió al contexto económico y social que atraviesa el país y al impacto que esto genera en las familias.



En ese sentido, señaló que gobernar implica asumir responsabilidades incluso en los momentos más complejos, remarcando que el municipio continúa trabajando para sostener oportunidades y acompañar a los vecinos.



“Es un momento para mirar el camino recorrido y reflexionar sobre lo que nos toca vivir. Muchas familias están preocupadas por las decisiones económicas y donde el esfuerzo cotidiano se vuelve cada vez más grande. Gobernar no es mirar para otro lado cuando hay dificultades, sino asumir con responsabilidad el cuidado de la comunidad y seguir generando oportunidades aún en contextos adversos”, expresó.



Continuidad de las obras y desarrollo local

Mantegazza destacó que, a pesar del contexto económico, el municipio decidió no detener el proceso de transformación iniciado hace seis años, sosteniendo inversiones en infraestructura, servicios públicos y desarrollo económico.



“Mientras muchos se vieron obligados a frenar obras, nosotros tomamos la decisión de no detener ese proceso de transformación que habíamos iniciado. Seguimos invirtiendo en salud, fortaleciendo la seguridad, con más obras y servicios públicos en barrios donde aún no habíamos llegado”, afirmó.



En esa línea, subrayó que el crecimiento de la ciudad se apoya también en el desarrollo productivo y la generación de empleo.

“San Vicente está de pie y creciendo, demostrando que incluso en tiempos difíciles es posible avanzar cuando hay planificación, compromiso y una comunidad que empuja”.

Equilibrio fiscal y reconocimiento a los contribuyentes



Durante su discurso, el intendente también se refirió a la política fiscal del municipio, destacando que el último presupuesto fue aprobado sin aumento de tasas municipales.



“Por primera vez no tuvimos aumento de tasas. Hubo un fuerte reconocimiento a los buenos contribuyentes, a quienes pagan todos los meses y hacen el esfuerzo de acompañar al gobierno local para que la ciudad salga adelante”.



Asimismo explicó que el equilibrio económico se sostiene mediante políticas de control y regularización tributaria.“La política de ir a buscar y regularizar la situación de quienes aún no eran contribuyentes nos permite compensar y fortalecer los ingresos de la ciudad”.



En ese marco, destacó que San Vicente cerró el 2025 con superávit fiscal, garantizando la sostenibilidad de obras y servicios públicos.

Acceso a la vivienda y desarrollo urbano.



Uno de los ejes centrales del discurso fue la política habitacional impulsada por el municipio en los últimos años, que permitió que más de 2.000 familias accedan a su vivienda o a un lote con servicios.



El intendente destacó el desarrollo de distintos barrios y proyectos urbanísticos que forman parte de esta política de acceso a la tierra.

Entre ellos mencionó el barrio Papa Francisco, el más grande de la provincia de Buenos Aires con 40 hectáreas y 720 lotes con servicios, además del barrio Empalme con 500 viviendas, el desarrollo del barrio Villa Coll, San José y Juan Pablo II, junto con 200 viviendas en Parque Altos de Mirini a través del Instituto de la Vivienda.



Además, anunció que se encuentran en proceso 651 nuevos lotes con servicios en los barrios Carola Lorenzini y Aviador Valdez, junto con la creación de un programa municipal de acceso a la vivienda destinado a acompañar a quienes ya poseen un terreno o necesiten acceder a uno municipal.



Inversión histórica en educación



La educación fue otro de los ejes destacados del discurso. Mantegazza señaló que en los últimos años se concretó una fuerte inversión en infraestructura educativa, con nuevas escuelas, jardines y propuestas de educación superior.



Entre las obras más recientes se encuentran el Polo Educativo San José, el Jardín 918, la Escuela Secundaria N°14, la Escuela Técnica N°3 de Alejandro Korn y la Escuela Primaria N°26.



Además, informó que el municipio construyó tres nuevos predios educativos que fueron donados a la provincia de Buenos Aires para su funcionamiento. “El Jardín 917 ya inició las clases y fuimos notificados por el Ministerio de Educación que se crearán los cargos necesarios para los jardines 920 y 921”.



También anunció la próxima inauguración de la Escuela Primaria N°6 en el centro de la ciudad y nuevas obras educativas como la Escuela Secundaria del barrio La Pradera y la Secundaria N°10 en Los Naranjos.



En materia de educación superior, destacó el crecimiento de la Universidad Nacional de San Vicente, que en 2025 lanzó 42 propuestas educativas técnicas y universitarias.



Ampliación del sistema de salud



El intendente también detalló los avances en el sistema sanitario local, que trabaja de manera articulada con el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner y el Hospital Provincial Dr. Ramón Carrillo.



Durante el último año se inauguraron nuevos centros de salud, entre ellos el del barrio Santa Inés, además de espacios especializados como la sala Saposnik para atención materno-infantil y la sala Pesoa enfocada en salud mental.



En Domselaar se construyó además el centro de salud más grande de la localidad, con atención para adultos mayores en conjunto con PAMI.



Como novedad, el intendente anunció la instalación de una nueva base de ambulancias en la zona del frigorífico, a la altura de la calle Indio Bares, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.



Producción, empleo e industria



Otro de los ejes del discurso estuvo centrado en el desarrollo económico y la generación de empleo.



El jefe comunal destacó el crecimiento del Parque Industrial Privado de San Vicente, que actualmente “se encuentra en su mejor momento con nuevas etapas de expansión, lo que refleja el interés de nuevas industrias por instalarse en el distrito”.



También anunció la creación del Parque Productivo Mutual PyME, destinado a la incubación de empresas y al fortalecimiento del entramado productivo local.



Entre otros proyectos, mencionó el desarrollo de un programa municipal de fabricación de viviendas industrializadas y avances en acuerdos internacionales vinculados a la electromovilidad, tras el viaje institucional a China que permitió la llegada de equipamiento para el desarrollo de nuevas actividades productivas.



Cultura, deporte y seguridad



En materia deportiva y cultural, el municipio continúa invirtiendo en infraestructura pública, especialmente en el complejo Padre Mugica, que fue denominado “Ciudad de San Vicente”, con el objetivo de consolidarlo como un espacio para eventos deportivos y de entretenimiento.



En cuanto a seguridad, Mantegazza destacó el trabajo de la Policía Municipal, creada hace tres años, junto con la incorporación de tecnología y equipamiento.



“Hoy contamos con 28 móviles municipales, cámaras, anillos digitales, lectores de patente y un sistema integral pensado para seguir fortaleciendo la prevención”.



Nuevos proyectos y planificación estratégica



En el tramo final de su discurso, el intendente anunció la creación de una nueva área municipal dedicada al desarrollo económico y proyectos estratégicos, a cargo del doctor Leandro Nimo.



Entre las iniciativas previstas se encuentra el impulso de un Banco de Desarrollo e Inversión para promover proyectos productivos y obras en la ciudad.



Además, adelantó que en la primera sesión ordinaria se enviará al Concejo Deliberante el proyecto para la creación del Eco Distrito Turístico Laguna de San Vicente, un desarrollo de aproximadamente 1.000 hectáreas con planificación urbana, zonificación especial y nuevos usos destinados al crecimiento turístico y económico del distrito.

