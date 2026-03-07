El Centro de Educación Física trajo opciones para que los niños, adolescentes y adultos puedan ser parte de distintas actividades recreativas grupales a la vez que se mantienen en movimiento.

Entre las opciones disponibles están funcional, gimnasia para adultos mayores, iniciación a la gimnasia, handball, básquet, gimnasia artística, vóley infantil y mucho más.

Si te interesa sumarte a alguna de estas propuestas podés acercarte al CEF ubicado en Paso N° 210 los lunes y martes a las 09:00; los jueves y viernes a las 11:00; y de martes a viernes de 14:00 a 16:00. También podés comunicarte a través de su celular (2223)433399.