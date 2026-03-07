La edición N° 3077 del semanario local ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. Conocé cuáles son los temas de tapa.

Más contenido político que planes de obras aportó el mensaje de Raitelli en el Concejo

El martes, el intendente Fernando Luis Raitelli abrió el período de sesiones ordinarias del HCD. La ceremonia se realizó, desde las 19.30, en la sala Prof. Domingo Di Luca del Museo y Archivo Histórico Dr. Frutos E. Ortiz.

Ingresó al recinto el jefe comunal, acompañado por el presidente del Cuerpo, Daniel A. Caraballo y se entonó el Himno Nacional interpretado en piano por Ezequiel Cortese; luego, el padre Menegildo Santos realizó la bendición.

Atlético y Progreso tiene la sede casi bloqueada, pero Donna, que paga millonario alquiler, anticipa que reiniciará en poco tiempo su plan de obra

Hace un año, justo, se firmó el contrato. Donna planeaba instalar en la quizás la mejor esquina comercial de la Ciudad un espacio moderno, coqueto y funcional. Pero lo que estaba calculado para demorar no más de seis meses, se fue dilatando sin dar señales de vida.

Durísimos calificativos de la oposición al comentar el mensaje del Intendente

Los Ecológicos y La Rural quieren saber qué pasa con los invernaderos

Con diversos actos será festejado el Día de la Mujer

Acto en el Cementerio para recordar a damas centenarias que ya no están.

Las Manda cayó ante Defensores de Glew y se quedó sin Copa de campeones

Las Mandarinas, por la final de la Copa de Campeones y jugando todo el partido con un hombre menos, cayó ante Defensores de Glew por 2 a 1 pero dejó una imagen más que digna que invita a seguir soñando en grande. Gran marco de público en San Vicente.

