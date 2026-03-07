En el marco del Día Internacional de la Mujer, este sábado 7 se realizará una actividad especial en el Cementerio Municipal para recordar y reconocer a mujeres de la comunidad que marcaron época con su trabajo, su solidaridad y sus historias de vida.



En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Museo y Archivo Histórico llevará adelante una actividad especial para rendir homenaje a mujeres que dejaron su huella en la historia local. La propuesta se desarrollará el próximo sábado 7 a las 18.30 en el Cementerio Municipal -Sáenz Peña 3108-.

La iniciativa busca rescatar y poner en valor historias de mujeres que, desde distintos ámbitos de la vida cotidiana, contribuyeron al desarrollo y a la identidad de la comunidad. Durante el recorrido se recordará a vecinas que se destacaron por su compromiso social, su trabajo y sus singulares historias de vida.

Entre ellas habrá homenajes a mujeres longevas que superaron los 100 años de vida, a quienes en otros tiempos cumplieron roles hoy desaparecidos, como la mujer que escuchaba y conectaba las comunicaciones telefónicas cuando el sistema era manual, o la que se dedicaba a reparar medias de nylon, una tarea muy común décadas atrás.

También se evocará a mujeres solidarias que trabajaron en instituciones ayudando a los sectores más humildes, a aquellas que practicaban curaciones tradicionales “de palabra” para aliviar dolencias, y a la vecina que vendía hielo en barra, una actividad fundamental antes de la generalización de las heladeras.

El homenaje incluirá además el recuerdo de quien se presume fue la primera fotógrafa de la comunidad, así como historias singulares como la de una mujer que visitó por primera vez a un médico al cumplir 100 años, ocasión en la que debió ser operada de apendicitis.

Desde el Museo señalaron que la actividad busca recuperar la memoria colectiva y visibilizar el aporte de mujeres anónimas que, con su trabajo cotidiano y su compromiso, formaron parte de la construcción social de Brandsen.

La propuesta es abierta a toda la comunidad y se plantea como un espacio para recordar, reconocer y compartir las historias de mujeres valientes y luchadoras que dejaron una marca en la historia local.

