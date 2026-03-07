Esta semana comenzó a regir la ley sancionada en septiembre del año pasado que afecta a más de once mil establecimientos educativos públicos y privados. La iniciativa busca evitar distracciones durante el horario de clases para fortalecer los procesos de aprendizaje, y además hace hincapié en las consecuencias del uso de tecnologías en edades tempranas.

Por otro lado, el abordaje de esta reglamentación es integral ya que también incluye campañas de concientización en espacios públicos y estatales sobre los efectos negativos que trae aparejado el uso excesivo de pantallas durante la infancia, para informar al respecto a los adultos responsables que se encargan de los menores.

La Legislatura respaldó esta medida en dos puntos claves:

El 54% de los alumnos bonaerenses admite que el celular los distrae en clases, lo cual impide que presten atención a los contenidos y dificulta los procesos de aprendizaje de los mismos.

Los resultados de las pruebas Aprender realizadas en el 2024 señalaron que más de la mitad de los estudiantes se encuentra por debajo del nivel básico en Matemática.

Además, el contexto en el cual se creó esta ley es un debate constante sobre el rol de la tecnología en las etapas formativas. Los dispositivos móviles y las pantallas dejaron de ser herramientas de estudio y se convirtieron en objetos de uso cotidiano entre los más chicos, siendo cada vez más baja la edad en la cual toman contacto con los mismos, lo cual impacta directamente sobre su desarrollo.

