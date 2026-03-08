Cada 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una jornada destinada a visibilizar la lucha histórica por la igualdad de derechos, la justicia y la participación plena de las mujeres en la sociedad.

La fecha fue reconocida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1977, aunque su origen se remonta a comienzos del siglo XX, en el marco de las luchas obreras protagonizadas por mujeres trabajadoras que reclamaban mejores condiciones laborales, igualdad salarial y derechos básicos.

Uno de los hechos que marcó profundamente esta historia fue la muerte de trabajadoras textiles en una fábrica de Nueva York, un episodio trágico que simbolizó las condiciones de explotación que sufrían muchas mujeres en aquella época y que impulsó el fortalecimiento de los movimientos por sus derechos.

Lema 2026: “Derechos. Justicia. Acción.”

Para este 2026, la ONU propone el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas”, con el objetivo de impulsar medidas concretas que permitan avanzar hacia una igualdad real.

Desde el organismo internacional señalan que, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, aún persisten brechas legales, sociales y económicas en distintos países, por lo que resulta fundamental continuar trabajando para garantizar derechos plenos.

Una jornada de lucha y reflexión

El Día Internacional de la Mujer no es una celebración festiva, sino una jornada de memoria, reivindicación y reflexión. En diferentes ciudades del mundo se realizan movilizaciones, actividades culturales, encuentros y espacios de debate que buscan poner en agenda los desafíos pendientes.

Entre los principales temas que se destacan se encuentran:

La igualdad en el ámbito laboral

La eliminación de la violencia de género

La protección de los derechos conquistados

La participación plena de las mujeres en la vida política, económica y social

Un compromiso de toda la sociedad

La conmemoración del 8 de marzo invita a toda la sociedad a reflexionar sobre el camino recorrido y, al mismo tiempo, a renovar el compromiso para construir un mundo donde mujeres y niñas puedan vivir con igualdad de derechos, justicia y libertad.

Porque más que una fecha en el calendario, el Día Internacional de la Mujer representa un llamado a seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp