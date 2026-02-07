Mariano, un vecino de la ciudad se comunicó con InfoBrandsen para dar aviso sobre un incendio ocasionado en un campo detrás del feedlot.

Según comentó, él y sus compañeros trabajaban en la planta de la empresa y al salir vieron que había fuego. Uno de los trabajadores es Bombero , motivo por el cual fue hacia el foco y dio aviso para que se acerquen los Bomberos Voluntarios de la localidad para sofocar el incendio que agarró una palmera.

NOTA EN DESARROLLO.

