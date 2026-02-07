Cerca de 60 personas asistieron para participar de la actividad, entre ellas el bicampeón argentino de Ruta, Sergio Fredes.

En la tarde del viernes se llevó adelante la 15° edición de la bicicleteada homenaje a Víctor Velázquez, una propuesta que reunió a unos 60 participantes que partieron desde Plaza Brandsen para recorrer distintos barrios de la Ciudad en una actividad que se extendió por cerca de una hora.

El evento contó con el acompañamiento del Municipio y la participación de diversas agrupaciones y asociaciones de ciclismo locales, además de la presencia especial del bicampeón argentino de Ruta, Sergio Fredes, oriundo de Ranchos.

Durante la previa, Juan Carlos Velázquez, hermano de Víctor, agradeció la convocatoria y destacó el valor del encuentro: “Quiero agradecer este gesto que ofrecen por venir aquí; hoy tenemos el privilegio de contar con un campeón argentino de ruta”, expresó en referencia a Fredes, y remarcó la adhesión de distintos espacios: “Hay varias asociaciones o agrupaciones de ciclismo que se están sumando a este homenaje como la ACCB y el grupo de Peregrinos a Luján en bicicleta, que es un grupo que Víctor fundó”.

Sobre el desarrollo de la jornada, explicó que el recorrido mantuvo el espíritu habitual de la propuesta con un circuito diseñado por Juan Carlos en conjunto con la Dirección de Deportes, el cual tuvo un recorrido un poco más corto en esta edición.

Previo a la salida, se le dio recomendaciones especiales a los más chicos para que mantuvieran la línea en su recorrido y así evitar cualquier tipo de accidente.

BREVE RESEÑA

Víctor, tuvo una destacada actividad deportiva en el ciclismo desde las categorías juveniles hasta las categorías mayores (Elite) recorriendo distintos escenarios ciclísticos de la Provincia de Buenos Aires y del interior como San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero, siendo seleccionado para representar a Brandsen y la Región en circuito, pista y ruta.

