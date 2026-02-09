Entre los puntos se encuentra el Dictamen de todas las comisiones que plantea la creación de un Régimen de Allanamiento y Decomiso de Motocicletas. Si bien es un punto que implica una problemática importante para la comunidad de Brandsen, la solución planteada por los integrantes del Concejo debe ser debatida debido a que hay varias posiciones al respecto, específicamente en cuanto a cuál será el ente que emita las órdenes de allanamiento.

