Hoy a la mañana Leticia se comunicó con InfoBrandsen a través de Whatsapp (2223.508499) para denunciar y exponer la lamentable situación que vivió con su mascota cuando se encontraba en su hogar ubicado en calle French y Esquina Irigoyen, perteneciente al barrio Los Aromos.
«Quiero hacer una denuncia porque me mataron al perro. Me lo mataron con un cuchillo, estoy destrozada y quiero encontrar a los que hicieron esto», expresó. Según su relato, ayer a las 03:00 se levantó para ir a trabajar y se encontró con su mascota fuera de su casa. Ella pensó que estaba durmiendo, pero al acercarse y tocarlo descubrió que había fallecido debido a las heridas que le fueron provocadas.
«No sabés lo que estoy sufriendo, de toda la vida lo tengo y quería que muera más adelante, era viejito», lamentó. Además de denunciarlo públicamente, dijo que también hará efectiva la denuncia correspondiente por lo sucedido.
