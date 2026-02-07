El semanario local volvió al ruedo y se encuentra nuevamente en todos los kioscos de la ciudad. A continuación, los temas de tapa.

Los perros del sacerdote de Santa Rita, una presencia tan irrespetuosa como insólita

El cartel auspiciando la presencia de mascotas en el templo, es suficiente. Los perros, más allá de las buenas intenciones del padre Schmidt, no tienen nada que hacer en ese escenario y en esos momentos de recogimiento.

El lunes se debatirá en el Concejo

Motos ruidosas recibirían multas de entre $800 mil y $10 millones

Todo salió como habíamos anticipado.

Se aprobó el Presupuesto de $23 mil millones; el aumento de tasas quedó en el 10%, con ajustes trimestrales, rechazaron parcialmente las facultades delegadas que pedía el ejecutivo y chau a la “cláusula gatillo”.

Las Indias gritaron ¡Campeonas!

Un final de año soñado para las dirigidas por Isabel Montenegro, que derrotaron en la final de la Liga Chascomunense a Las Picapiedras de Chascomús por 2 a 1 y se consagraron campeonas del Clausura. Tras los festejos, ya retomaron las prácticas de cara a la Recopa a disputarse el 22, cuando enfrentarán a Pila.

La Maldita debutó ganando

Milagros Ramírez derrotó a Macarena Castillo por KO técnico en su debut como profesional

Los helados de Eduardo Zacaría y otro galardón internacional

Capitaneó el equipo de heladeros que en Italia llegó al podio en una exigente competencia.

Todo listo para recibir a Momo

Desfile, música, plaza de comidas y tribunas están listas para darle bienvenida a las tres noches de carnaval que arrancarán el sábado próximo.

