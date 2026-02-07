El sábado y domingo en el escenario que lleva su nombre habrá un nuevo encuentro que ya es parte de la identidad de la Ciudad. Además, inaugurarán una escultura.
Este sábado 7 y domingo 8, la Plaza Hipólito Yrigoyen será escenario del XVIII Festival Homenaje a Tamara Castro, un encuentro que año a año recuerda y celebra el legado artístico de una de las voces más queridas del folklore argentino y Brandseño.
El festival contará con una amplia grilla de artistas, con presentaciones desde las 19.00 horas. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar además de un paseo de artesanos y gastronómicos, promoviendo el encuentro comunitario y el trabajo de productores locales en el espacio público.
INAUGURARÁN UNA ESCULTURA
En el marco de la celebración, este sábado a las 18.30 se realizará el descubrimiento de la escultura “Enamorada de sueños”, del artista Francisco “Pancho” Rodríguez. La invitación a la comunidad está abierta para quienes quieran acercarse a compartir un encuentro en su homenaje.
XVIII FESTIVAL HOMENAJE A TAMARA CASTRO
Shows en vivo, baile y propuestas para disfrutar en familia
🕖 Inicio: Sábado y domingo desde las 19:00
🎨 Paseo de artesanos y emprendedores
🎠 Juegos para niños
🍔 Patio gastronómico y cervecero
🎶 Música y danzas en vivo
