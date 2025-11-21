El joven iba caminando sobre el kilómetro 54 frente a nuestro Distrito, cuando fue impactado por un camión. Su exnovia reveló un dato que podría ser clave en la causa.

Los investigadores del accidente fatal en la Ruta 2, donde un camión atropelló a un joven que iba caminando, lograron identificar a la víctima: tenía 19 años, había cortado con su exnovia hacía dos semanas y el día anterior al accidente se había despedido sorpresivamente de su hija de 10 meses: «Capaz que es la última vez que me veas».

El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 54 de la Ruta 2, a la altura de Abasto. El joven circulaba sin su documentación y fue embestido por un Mercedes Benz Axor 1933S, conducido por un hombre domiciliado en Mar del Plata.

La víctima fue identificada como José Francisco Karaputny. Tenía 19 años. Estaba desocupado y vivía en Abasto, en 516 bis y 219. Su familia inició una colecta para solventar los gastos del sepelio.

¿QUÉ SE SABE?

Fuentes policiales confirmaron que la expareja de Karaputny declaró ante las autoridades que se habían separado recientemente y que se habían visto el día anterior al accidente. En ese último encuentro, le llamó la atención la manera en la que se despidió de la hija que tienen en común: «Capaz que es la última vez que me veas».

El caso quedó caratulado como «homicidio culposo» mientras se analizan las pericias llevadas a cabo, se toman testimonios y se estudian los registros fílmicos relevados, que podrían permitir establecer la dinámica exacta del siniestro. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12, a cargo del fiscal Fernando Padován, dispuso una serie de medidas para reconstruir qué ocurrió.

Fuente: 0221

