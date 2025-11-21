El jefe comunal de aquel distrito interpretó las últimas elecciones; habló de obras, la crisis económica y sobre las figuras que emergen para suceder a Kicillof en el 2027.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, analizó el reciente escenario electoral y aseguró que las legislativas dejaron “un mensaje contundente” tanto para el oficialismo bonaerense como para la oposición. A continuación, extractos de lo que le dijo a Cronos Noticias.

Sostuvo que el resultado, más ajustado de lo esperado, mostró que “La Libertad Avanza ganó por muy poco” y que Fuerza Patria logró ampliar su representación parlamentaria, algo que “no estaba en los cálculos de nadie. Si no volvemos a reconstruir el vínculo con las grandes mayorías, es muy difícil volver a ganar”, reflexionó.

Según el jefe comunal, la dirigencia debe “adaptarse a los nuevos tiempos, asumir debates urgentes y pensar un país competitivo”. Para él, el desarrollo argentino debe asentarse en educación, industria nacional, soberanía energética y unEstado presente que acompañe sectores estratégicos.

Con relación al Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires, el intendente consideró “crucial” que la gestión de Axel Kicillof haya explicitado la gravedad de la crisis económica y valoró que se contemplen mecanismos de endeudamiento para financiar obras: “Es estratégico que ese esfuerzo de los bonaerensesvuelva en más obras, mejores servicios y mejoras concretas para cada municipio”.

Consultado sobre las internas del PJ bonaerense, señaló que la discusión interna es necesaria, pero debe darse “puertas adentro”. Consideró que los debates públicos “a cielo abierto” terminaron debilitando a la fuerza en las últimas elecciones y que el camino de cara al futuro debe estar centrado en construir consensos firmes.

Para el intendente, la unidad será determinante en el próximo proceso electoral. “Esta última elección nos demostró que la unidad es crucial para ser competitivos. Cuando estamos divididos, perdemos representación y capacidad de incidencia”, afirmó.

Mantegazza valoró la aparición de “aires nuevos” dentro del peronismo bonaerense, especialmente de intendentes y dirigentes con fuerte anclaje territorial. Sostuvo que esa renovación es indispensable para volver a conectar con los problemas cotidianos de la gente y evitar que la política “parezca distante o divorciada de la realidad”.

Respecto a las futuras candidaturas, evitó posicionarse, pero aseguró que el peronismo cuenta con “una enorme cantidad de dirigentes preparados” para asumir cualquier desafío. Mencionó a Federico Achával, Verónica Magario, Federico Otermín y Gastón Granados entre los cuadros más sólidos de la provincia.

Ante la pregunta sobre si se ve como futuro gobernador, fue cuidadoso: “Nunca le tuve miedo a ninguna responsabilidad, pero hoy mi tarea es conducir San Vicente”. Afirmó que, llegado el caso, estará dispuesto a ocupar el rol que le toque, siempre dentro de un proyecto colectivo.

Finalmente, repasó las obras realizadas en su distrito y aseguró que seguirán reclamando los recursos que les corresponden pero que, aun con dificultades, continuarán “trabajando todos los días para responder a las necesidades de los vecinos”.

Fuente: Cronos Noticias

