El acto fue en el Museo y se avanza en un protocolo propio sobre cómo trabajar las prácticas no consentidas dentro del ámbito escolar.

La Municipalidad presentó de manera formal la Guía EMA, una herramienta para abordar situaciones de violencia digital y difusión no consentida de material íntimo, una problemática que crece con el uso cotidiano de redes y dispositivos, especialmente entre la población más joven y vulnerable.

La Guía EMA parte de un principio central: lo digital es real. Las prácticas no consentidas -circulación de imágenes privadas, escraches, capturas, perfiles falsos, memes que exponen o humillan- son formas de violencia que pueden provocar un impacto emocional profundo y, en muchos casos, daños irreparables en quienes las padecen.

El material permite trabajar junto a las instituciones educativas temas como consentimiento, intimidad, privacidad digital y la importancia de que chicos y chicas sepan dónde acudir cuando necesitan ayuda, generando espacios de escucha, cuidado y acompañamiento dentro del ámbito escolar.

En continuidad con esta línea de trabajo, la Comuna avanzará en la elaboración de un protocolo local de acción que ordene y fortalezca la intervención institucional frente a casos de violencia digital, acompañando a docentes, familias y estudiantes con criterios claros y accesibles.

Acompañaron la presentación Laura Sánchez, mamá de Ema (IG: ema_almamia); el Jefe de Gabinete, Gastón Poncetta; la secretaria de Desarrollo Social, Sandra Gallardo; la directora de Políticas de Género, Anahí Barrionuevo; la subsecretaria de Educación y Juventud, Graciela Fernández; la referente de ESI distrital, Nadia Mayol; autoridades educativas y autoridades municipales.

“Desde el Municipio seguiremos impulsando capacitaciones, espacios de reflexión y acciones preventivas para paliar y enfrentar esta problemática que atraviesa a nuestras infancias y juventudes”, consignaron.

