El sujeto portaba un cuchillo y fue reducido por el personal policial al ser encontrado alterando el orden público.
En la jornada del domingo 2, personal de la Estación de Policía Comunal acudió a un llamado por disturbios en el barrio Matadero, más precisamente en la intersección de Almafuerte y Pintos
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un joven de 19 años se encontraba alterando el orden público y esgrimiendo un cuchillo, incitando a la pelea a otro individuo de 25 años, el cual había protagonizado un hecho similar semanas atrás.
Ante la situación, el sujeto fue aprehendido y se labraron las actuaciones correspondientes por Infracción a los Artículos 35, 43 inciso C y 74 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz de Brandsen.
