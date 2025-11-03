El sujeto portaba un cuchillo y fue reducido por el personal policial al ser encontrado alterando el orden público.

En la jornada del domingo 2, personal de la Estación de Policía Comunal acudió a un llamado por disturbios en el barrio Matadero, más precisamente en la intersección de Almafuerte y Pintos

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un joven de 19 años se encontraba alterando el orden público y esgrimiendo un cuchillo, incitando a la pelea a otro individuo de 25 años, el cual había protagonizado un hecho similar semanas atrás.

Ante la situación, el sujeto fue aprehendido y se labraron las actuaciones correspondientes por Infracción a los Artículos 35, 43 inciso C y 74 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz de Brandsen.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp