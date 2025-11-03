Choque entre auto y patrullero en Mitre e Ituzaingó: tres heridos

Los ocupantes del vehículo particular, terminaron en el Hospital Municipal. Una menor sufrió una fractura.

Este lunes por la mañana se produjo un siniestro en la intersección de Ituzaingó y Mitre, cuando un Chevrolet Corsa color bordó fue impactado por un móvil policial a la altura de la puerta del conductor.

Los tres ocupantes del auto resultaron heridos; el conductor terminó con un fuerte golpe a la altura del tórax, mientras que una de las nenas sufrió una fractura en uno de sus brazos y la otra terminó con lastimaduras en el cráneo. Acudió la ambulancia del SAME y Policía Comunal al lugar.

Las causas del choque aun no fueron establecidas y hasta el momento los heridos están en el nosocomio local.

NOTICIA EN DESARROLLO

