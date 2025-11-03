La vecina que había reclamado para expresar su preocupación por la falta de visibilidad, contó que el problema fue solucionado.

El antes y el después.

Tamara se había comunicado el pasado viernes con InfoBrandsen para reclamar sobre el estado de un baldío que está en la intersección de Sáenz Peña y Hernán Figueroa Reyes -excalle 16-, barrio La Manzana. «Está tan largo el pasto que dificulta ver quien viene sobre la calle asfaltada», había expresado en ese momento.

Hoy se comunicó nuevamente para contar que finalmente se tomaron medidas y se cortó el pasto, por lo que la problemática está solucionada. En aquel entonces había remarcado que la situación era preocupante, especialmente «en los horarios en que los chicos van la escuela y el jardín».

