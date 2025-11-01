💡 Presencia digital con sello BIGDATA

En BIGDATA InfoBrandsen acompañamos a las empresas y profesionales de nuestra comunidad en su crecimiento digital, combinando comunicación, diseño y tecnología.

🏡 Latorre Propiedades Confió en BIGDATA InfoBrandsen para potenciar su presencia digital

La reconocida inmobiliaria Latorre Propiedades dio un paso importante en su estrategia digital, incorporando su canal oficial de WhatsApp y su perfil en Instagram, desarrollados y diseñados por Juan Oss, integrante del equipo BIGDATA InfoBrandsen.

Con un enfoque visual moderno, coherente y profesional, Juan creó la estética, estructura y planificación de ambos espacios, fortaleciendo la identidad online de la marca y su conexión con los clientes.