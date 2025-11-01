💡 Presencia digital con sello BIGDATA

En BIGDATA InfoBrandsen acompañamos a las empresas y profesionales de nuestra comunidad en su crecimiento digital, combinando comunicación, diseño y tecnología.

🏡 Latorre Propiedades

Confió en BIGDATA InfoBrandsen para potenciar su presencia digital

La reconocida inmobiliaria Latorre Propiedades dio un paso importante en su estrategia digital, incorporando su canal oficial de WhatsApp y su perfil en Instagram, desarrollados y diseñados por Juan Oss, integrante del equipo BIGDATA InfoBrandsen.

Con un enfoque visual moderno, coherente y profesional, Juan creó la estética, estructura y planificación de ambos espacios, fortaleciendo la identidad online de la marca y su conexión con los clientes.

🎯 En BIGDATA InfoBrandsen trabajamos junto a cada marca para desarrollar su identidad, optimizar su comunicación y potenciar su impacto online.

¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? ¡Contactanos!

WhatsApp InfoBrandsen Contactar por WhatsApp

BIGDATA – El equipo tecnológico de InfoBrandsen

COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por Favor, deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí