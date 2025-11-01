💡 Presencia digital con sello BIGDATA
En BIGDATA InfoBrandsen acompañamos a las empresas y profesionales de nuestra comunidad en su crecimiento digital, combinando comunicación, diseño y tecnología.
🏡 Latorre Propiedades
Confió en BIGDATA InfoBrandsen para potenciar su presencia digital
La reconocida inmobiliaria Latorre Propiedades dio un paso importante en su estrategia digital, incorporando su canal oficial de WhatsApp y su perfil en Instagram, desarrollados y diseñados por Juan Oss, integrante del equipo BIGDATA InfoBrandsen.
Con un enfoque visual moderno, coherente y profesional, Juan creó la estética, estructura y planificación de ambos espacios, fortaleciendo la identidad online de la marca y su conexión con los clientes.
🎯 En BIGDATA InfoBrandsen trabajamos junto a cada marca para desarrollar su identidad, optimizar su comunicación y potenciar su impacto online.
¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? ¡Contactanos!Contactar por WhatsApp
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp