Tras el grave accidente ocurrido el sábado 13 de septiembre en la zona de Los Bosquecitos, Cristian Rodas —quien resultó con heridas de consideración— continúa dando pasos firmes en su recuperación.
Luego de permanecer internado durante varias semanas en el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, fue trasladado recientemente al Hospital Municipal de Brandsen, donde seguirá con su proceso de rehabilitación.
Su familia, encabezada por Marcelo Rodas, expresó un profundo agradecimiento al personal médico, enfermeros, kinesiólogos, personal de seguridad y cocina del Hospital Cuenca Alta por la dedicación y el acompañamiento brindado durante todo este tiempo.
“Hoy les doy las gracias a todo el personal del Hospital Cuenca por la atención para mi sobrino Cristian Rodas… hoy mi sobrino se va al hospital de Brandsen donde lo están esperando para seguir con su rehabilitación. Gracias totales a todos por rezar y pedir por él”, publicó su tía Azucena Rodas en redes sociales.
El siniestro vial, ocurrido el 13 de septiembre, había enlutado a la comunidad de Brandsen tras el fallecimiento de Joaquín Daguerre, amigo y compañero de Cristian.
Hoy, la mejoría del joven representa un motivo de esperanza para todos quienes siguieron de cerca su evolución.
Desde InfoBrandsen acompañamos con afecto a Marcelo Rodas y su familia, deseando una pronta y completa recuperación para Cristian.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp