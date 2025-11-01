Alerta por nueva modalidad de asalto: engañaron a una persona mayor haciéndose pasar por albañiles

Una vecina de Brandsen se comunicó con nosotros a través de Whatsapp (2223.508499) para compartir un hecho preocupante ocurrido el pasado jueves, con el objetivo de alertar a la comunidad y evitar que otras personas puedan pasar por una situación similar.

Imagen representativa.

El 30 de octubre, un hombre de alrededor de 50 años se acercó a la vivienda de la víctima y le consultó si quería que le realice su vereda por un valor de $10.000. «Mi abuela accede ya que pensó que era barato. Minutos más tarde aparecen 2 hombres más, aparentemente más jóvenes», explicó la nieta de la mujer.

Las puertas de la casa estaban aseguradas con llave, pero en cierto momento los delincuentes le solicitan llenar un balde con agua. La perjudicada les abre para dirigirlos hacia donde se encontraba la canilla, ubicada por fuera del hogar. Más tarde, los 3 hombres reiteran el pedido y comienzan a hablar con la dueña de casa. Al mediodía, los ladrones le comentan que regresarían a la tarde para terminar el trabajo y se retiran.

«A la tarde cuando mi abuela va a buscar su sueldo, resultá que no estaba, le robaron toda la plata dejándole solamente con $10.000, que era lo que tenía en su billetera. Resulta que estos tipos se tomaron la molestia de entrar a su casa y robarle la plata que tenía guardada en su casa, sin darse cuenta de la entradera», explicó la jóven sobre lo sucedido con su abuela.

Desde InfoBrandsen compartimos este testimonio como una advertencia a los vecinos, para que estén atentos ante este tipo de ofrecimientos y, ante cualquier sospecha, den aviso de inmediato a la Policía Comunal al 911 o al (02223-44-2215).

