En InfoBrandsen somos apasionados por comunicar, por brindar servicios a nuestra comunidad y también por la tecnología.
Así nace BIGDATA, la división tecnológica de InfoBrandsen, creada para ofrecer soluciones integrales a empresas, comercios y profesionales.
Nuestro objetivo es combinar la experiencia comunicacional de InfoBrandsen con herramientas digitales modernas, optimizando la presencia online de cada cliente y acompañando su crecimiento.
💻 Área de Diseño, Comunicación y Marketing Digital
Incorporamos a Juan Oss al equipo de trabajo, profesional especializado en diseño gráfico, comunicación visual y mantenimiento digital.
Juan lidera la estrategia de presencia digital de empresas y emprendimientos, desarrollando piezas gráficas, campañas en redes, diseño web, publicidad online y asesoramiento de marca.
Su propuesta integral combina creatividad, planificación y resultados, sumando valor a cada proyecto que acompaña.
🧰 Área Técnica y Soporte Informático
Próximamente incorporaremos a un nuevo integrante responsable de reparación y mantenimiento de PC y notebooks, venta de insumos tecnológicos y asesoramiento técnico personalizado.
Este nuevo espacio completará la estructura de BigData, ofreciendo a nuestros clientes un servicio integral que abarque desde la comunicación digital hasta la infraestructura tecnológica.
🌐 Desarrollo y Tecnología
Desde BIGDATA desarrollamos software a medida, sistemas web, aplicaciones de escritorio y apps móviles.
También diseñamos sitios web institucionales y empresariales, brindando soluciones adaptadas a cada necesidad.
CONTACTO
📧 bigdata@infobrandsen.com.ar
📱 2223 508499
Como siempre, gracias por confiar en nosotros.
Seguimos creciendo, innovando y conectando tecnología con comunidad.
