Hoy Andrea, vecina de la zona rural sobre la 54, se comunicó con nosotros a través de WhatsApp (2223-508499) para expresar y visibilizar su inquietud respecto a la situación en la cual se encuentra el sector ferroviario de nuestra localidad.
Su mensaje fue el siguiente:
«Me dirijo a ustedes para expresar mi preocupación por el estado del paso ferroviario sobre ruta 29 , frente a la feria . El pasto crecido y sucio , dificulta la visibilidad, lo que resulta un peligro para los conductores que debemos cruzar.
La visibilidad en el cruce es limitada.
Espero que tomen medidas para abordar esta situación, y no lamentar un accidente fatal.
¡¡Muchas gracias !!!».
