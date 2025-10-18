Hoy domingo se presentó la canción de Brandsen por los 150 años. Excelente creación de Cristian Pacheco.

Reconocimientos en los festejos del 150º Aniversario.

La Municipalidad de Brandsen invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el 150° aniversario del distrito, que se desarrollarán el sábado 18, domingo 19 y martes 21 de octubre, con actividades culturales, musicales y tradicionales.

La celebración comenzará el sábado 18 a las 17 horas, en Mitre y Las Heras, con la presentación del Coro Municipal y un show en vivo de Rodrigo Tapari, quien interpretará todos sus éxitos. Durante la jornada también se dará a conocer la canción oficial de los 150 años de Brandsen, y la música seguirá con la cumbia familiar de Perla Negra y Confites, para cerrar la noche con DJ en vivo.

El domingo 19, desde las 10 de la mañana, tendrá lugar el desfile institucional y tradicionalista, seguido por una gran jineteada que reunirá a jinetes y agrupaciones de toda la región.

El martes 21, día del 150° aniversario de Brandsen, se llevará adelante el acto protocolar en el Museo, y un almuerzo y celebración de aniversario en la Peña Huella, desde las 10 horas.

Brandsen Cumple – Cronograma 150° Aniversario

Sábado 18 – desde las 17 hs – Mitre y Las Heras

Función del Coro Municipal

Presentación de Rodrigo Tapari

Presentación de la canción de los 150 años

Cumbia para bailar en familia con Perla Negra y Confites

Cierre de la noche con DJ en vivo

Domingo 19 – desde las 10 hs – Mitre y Las Heras

Desfile institucional y tradicionalista

A continuación, jineteada

Martes 21 – desde las 10 hs – Museo Histórico

Acto protocolar

Almuerzo y celebración de aniversario de Peña Huella

Identidad rural y tradiciones vivas. Nuevo Gobierno. Más gestión.

