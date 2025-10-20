En el medio de un conflicto familiar, los efectivos se hicieron presentes en el barrio Matadero y un hombre comenzó a lanzarles golpes de puño.

Un hombre de 25 años fue detenido en las últimas horas en calle La Victoria, entre 1 y 2, -barrio Matadero- tras un conflicto familiar en el que tuvo que intervenir Policía Comunal.

El incidente ocurrió cuando efectivos policiales acudieron al lugar para atender el llamado. Al llegar, los agentes constataron la presencia de un hombre en la vereda, quien se encontraba en estado de ebriedad.

Según el informe oficial, al percatarse de la presencia policial, el vecino adoptó una «postura de combate» y comenzó a arrojar golpes de puño contra el personal interviniente. Los efectivos procedieron rápidamente a reducirlo y asegurarlo para controlar la situación y evitar lesiones.

La carátula del caso es «Resistencia a la Autoridad», y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente ya ha tomado intervención en el hecho para actuar en consecuencia.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp