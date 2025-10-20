Palabras de Irma Pourtau, propietaria de la estancia donde comenzó a escribirse la historia de un pueblo por parte de Pedro José Ferrari hace 150 años. Detalles de aquellos años y actualidad de un lugar donde la memoria sigue viva.

Mapa del pueblo de Brandsen con sus primeros propietarios. Extraìdo del libro de Frutos Enrique Ortiz: «Brandsen y su gente 1745-1900».

En el marco de los 150 años del distrito de Brandsen, pasó por Grassi.com, Irma Pourtau, propietaria de El Chañar, el hotel que fuera la residencia original de Pedro José Ferrari, fundador del partido. Su historia, se mantiene viva en cada rincón de esa antigua estancia que fue la base de los primeros pasos del pueblo.

Pedro José Ferrari nació en Buenos Aires en 1814. “Se vino a trabajar al campo cuando falleció su papá, porque tenía que mantener a su madre y a sus hermanos. Primero trabajó en lo de don Gándara, y luego Pastor Obligado lo llamó para que organizara su establecimiento agropecuario como tenedor de libros”, relató Irma.

“Ahí, en lo de Obligado, aprendió y se hizo hombre de campo. Aprendió de la cría de ovejas, de vacas, del tambo, de todo”, amplió. En 1850, Ferrari alquiló un terreno a Pastor Obligado y levantó su primer rancho: “Un rancho de paja con paredes de adobe y techo de paja, que usaba para cuidar el ganado que tenía suelto y donde vivía su peonada”.

Seis años más tarde, en 1856, logró comprar 1.715 hectáreas a Obligado, donde estableció su estancia particular, a la que llamó El Chañar.

“El Chañar es el núcleo fundacional de Brandsen. Aquí se gesta la formación del partido y de la ciudad cabecera”, afirmó Pourtau. Frente al viejo casco, restaurado pero fiel a su estilo original, repasó paso a paso la vida del hombre que dio origen a la comunidad.

“Le puso ese nombre porque acá existía un bosque de chañares, una especie típica de la zona, que fue talada mucho tiempo antes, posiblemente en 1745, para construir el fuerte del Zanjón. Años atrás vino un investigador de la Universidad de La Plata, llevó un tronco que habíamos podado y, por los anillos, determinó que era un retoño de aquel bosque antiguo. Quedaron tres o cuatro chañares originales, y los cuidamos como oro”, contó Pourtau, mientras señalaba los árboles que todavía florecen en la propiedad.

Ferrari se casó con Rudecinda Vera, una vecina del lugar, con quien tuvo diez hijos, todos nacidos en El Chañar. “Cuando se casó, amplió la casa y mandó a traer materiales de Francia: tejas, pisos, cerraduras y rejas. Construyó habitaciones nuevas para la familia, pero mantuvo el rancho original para la peonada. Todo lo que ves hoy -las rejas, las tejas del frente, las puertas, las bisagras- es original. Estuvimos dos años restaurando desde la más mínima bisagra hasta las cerraduras de las ventanas”, recordó la actual propietaria, quien junto a su familia compró el lugar en 2005.

Irma Pourtau detalló que las paredes, los pisos de pinotea y gran parte de la estructura se conservaron tal cual eran. “Tuvimos un carpintero que más que carpintero era un evanista. Se llevó una por una las puertas y las ventanas, les puso un número y las volvió a colocar en el mismo lugar. Fue un trabajo artesanal, paciente, que llevó dos años. Restauramos todo lo que se pudo y adaptamos lo necesario: más baños, instalación eléctrica, sin alterar el espíritu original”.

EL NACIMIENTO DEL PARTIDO Y DEL PUEBLO

Más allá de su vida como productor rural, Ferrari fue protagonista del proceso fundacional de Brandsen. Irma recordó que, en aquellos años, la zona era inhóspita y los vecinos se contaban con los dedos de una mano.

“Cuando había una fiesta patria o una celebración, se reunían los vecinos: Alejandro Korn, Francisco López Seco, Pedro Hita, los Vera, los Llanos, todos los que tenían campos por la zona. Entre ellos también estaba Luis Sáenz Peña, -futuro presidente de la Nación- y propietario de la estancia San Luis Beltrán, que quedaba cerca”.

Y fue en esas reuniones cuando “surgió la idea de formar un partido nuevo, porque para casarse, anotar un nacimiento o registrar un fallecimiento había que viajar a San Vicente o Ranchos, y tardaban hasta dos días”.

En 1862, el entonces presidente Bartolomé Mitre firmó un contrato con el gobierno inglés para la construcción del Ferrocarril del Sud y “entre 1864 y 1865 el tren empezó a pasar desde Constitución hacia Chascomús. A medida que pasaba, se formaban pueblos. En Jeppener, por ejemplo, el señor Jeppener donó las tierras para la estación; lo mismo Altamirano. Entonces, Ferrari decidió donar sus tierras para la estación de Brandsen, y por eso al principio el pueblo se llamaba Estación Ferrari”, relató Pourtau.

Con el ferrocarril llegó el movimiento: “Alrededor de la estación se formó un pequeño poblado con un almacén, una panadería, una herrería y algunas casas. Lo llamaban el pueblito de Ferrari”

Finalmente, el 21 de octubre de 1875, el gobernador Carlos Casares promulgó la Ley 994, que creó oficialmente el partido de Brandsen con tierras tomadas de Ranchos y San Vicente. “Pocos días después, Ferrari escribió al gobernador ofreciendo donar tierras para la plaza, la escuela, la iglesia, la municipalidad y todo lo que formaría el centro del nuevo pueblo”, explicó Irma.

El primer plano de la futura ciudad fue elaborado por encargo de Ferrari, pero fue rechazado porque “no estaba bien ubicado el arroyo del Paraguas (actual Canal Belgrano) y el cementerio quedaba demasiado cerca”. Recién un año después, el 22 de junio de 1876, el plano del agrimensor Germán Khur fue aprobado, y así nació oficialmente el pueblo cabecera, actual ciudad de Brandsen.

“El 21 de octubre celebramos la creación del partido, y el 22 de junio del año siguiente, la formación del pueblo, eso está documentado. Fue motivo de debate en la Junta de Estudios Históricos, pero hay papeles que lo confirman”, aclaró Pourtau, quien forma parte de dicha institución.

DE JUEZ DE PAZ A SÍMBOLO FUNDACIONAL

Pedro José Ferrari integró la primera comisión municipal junto a Francisco López Seco, Pedro Hita y Juan de la Lastra, y fue juez de paz en varias oportunidades. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, presentó su renuncia y se trasladó a Buenos Aires, donde falleció en 1891. Fue enterrado en el cementerio de la Recoleta, pero décadas más tarde, el Rotary Club y su familia trasladaron sus restos al atrio de la Iglesia Santa Rita, donde hoy descansan junto a los de su esposa Rudecinda Vera.

Irma destacó el significado del nombre de la ciudad: “El gobernador Casares decidió que el pueblo se llamara Brandsen, en honor a Carlos Luis Federico de Brandsen, un militar francés que vino a pelear por la independencia. Para mí es un orgullo que nuestro pueblo lleve su nombre. Murió en la batalla de Ituzaingó, sabiendo que iba a morir, pero dispuesto a defender su posición. Si algún día estudiás su historia, vas a ver qué personaje admirable fue.”

EL LEGADO CONTINÚA

Tras la muerte de Ferrari, la estancia fue dividida entre los herederos y luego vendida en distintas etapas. “Pasó por muchas manos hasta que llegó a don Juan Leutot, un suizo que vivía acá. Nosotros le compramos el casco en 2005 a su sobrino. Todo esto era campo todavía. En marzo de 2025 se cumplen veinte años desde que lo compramos”, relató Pourtau.

Con el tiempo, El Chañar fue reconvertido en hotel de campo, bajo la gestión de Débora Pourtau, hija de Irma, quien estudió Hotelería en la Universidad de Belgrano y pasó un año en Francia formándose en el rubro. “Le dijimos que esto había que sostenerlo, que había que mantener vivo el lugar. Ella aceptó con entusiasmo y se hizo cargo. Hoy toda la familia la acompaña”, contó Irma con orgullo.

A 150 años de la creación del partido, El Chañar no solo se mantiene en pie, sino que sigue siendo símbolo de identidad y memoria para los brandseños. Un lugar donde la historia se respira, donde las raíces del pueblo encuentran su punto de partida y donde, como dijo Irma: “Cada ladrillo guarda un pedacito de la historia de Brandsen”.

