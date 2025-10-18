El 18 y 19 de octubre se realizará la feria que impulsa el desarrollo urbanístico, productivo, gastronómico y turístico del Distrito y la Región.

El Municipio, encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza, invita a la nueva edición de la Expo Construí – Gastronomía y Turismo, la feria de desarrollo urbanístico y sostenible que se consolida como una de las más importantes de la región, se llevará a cabo los días sábado 18, de 11 a 20 horas, y domingo 19 de octubre, de 11 a 19 horas, en el Predio Ferial Vieja Estación (Av. Sarmiento 1000, San Vicente), con entrada libre y gratuita.

Al igual que en años anteriores, la expo reunirá a más de 70 empresas, pymes y emprendedores, que compartirán sus productos, servicios e innovaciones en un espacio pensado para potenciar el desarrollo local y regional.

Durante los dos días, los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo con música y artistas locales, además de participar en charlas, exposiciones y rondas de negocios en el Auditorio. Entre las actividades destacadas de ediciones anteriores, se realizaron cocinas en vivo con Madame Papin, charlas del Banco Provincia sobre créditos para emprendedores y presentaciones de instituciones educativas que mantienen convenios con la Universidad de San Vicente.

Asimismo, se desarrollarán recorridos turísticos por el casco histórico que finalizarán en la feria, ofreciendo una experiencia integral que combina desarrollo, cultura y turismo. Participar de la Expo es ser parte de una vidriera única para exhibir productos y servicios, llegar a nuevos clientes y generar redes comerciales en un entorno de oportunidades y colaboración.

La Expo Construí se ha consolidado como el evento de desarrollo local más importante de la región, convocando cada año a miles de visitantes de San Vicente y de localidades vecinas. En esta edición, el Municipio presentará además grandes proyectos para el futuro de la gestión, reafirmando su compromiso con el crecimiento y la innovación.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp