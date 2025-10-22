En el marco del Sesquicentenario del Distrito, la institución folklórica festejó en su sede de Ruta 29 y Pintos, imponiendo el nombre de «Fernando Chino Gómez» al edificio y reconociendo a figuras clave de su historia, incluyendo a su presidenta, Marta Díaz.

En el marco de los festejos por el sesquicentenario del Distrito, el martes al mediodía se festejó el 65° Aniversario de Peña Huella en su sede de Ruta 29 y Pintos. La tradicional institución folklórica encabezada por su presidenta, Marta Díaz, junto a una multitud de vecinos y allegados, se reunieron para un emotivo almuerzo criollo.

La jornada sirvió además honrar a las figuras clave en el recorrido histórico de la institución; quienes además hicieron mucho por la difusión de la cultura popular local. Uno de los momentos más significativos fue la imposición del nombre “Fernando ‘Chino’ Gómez” a la sede social. Un merecido homenaje demostrando que su legado sigue vivo.

Asimismo, se descubrieron las placas del “Salón Social”, que desde ahora llevarán los nombres de María Cristina Tresarrieu, Angélica Margarita Latorre, Miguel Ángel Daniele y Darío Antonio Russo; cuatro pilares destacados por su incansable trabajo, afecto y fundamental contribución al crecimiento y consolidación de la institución a lo largo de los años.

El broche de oro de la tanda de reconocimientos fue la designación de la “Pista de Baile” como Prof. Elsa Marta Díaz. Un justísimo y emotivo tributo a la actual presidenta por su compromiso inquebrantable, su vasta trayectoria y su incansable dedicación al frente de Peña Huella. La propia Marta recibió además un especial reconocimiento por parte de la Municipalidad en el marco del aniversario de Brandsen, destacando su calidez y la enorme tarea que realiza por la institución.

En tanto, el intendente Fernando Raitelli destacó la fecha del aniversario, la cual coincide con la del Distrito y remarcó la importancia de Peña Huella como “un espacio donde las tradiciones folklóricas y criollas se renuevan constantemente. ¡Felicidades, Peña Huella, felicidades, Marta querida!».

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp