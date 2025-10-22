Diana Di Giácomo (Piano) y Hugo Regis (Flauta Traversa) se presentarán en la Ciudad en un encuentro de primer nivel con dos talentosos músicos de vasta trayectoria.

El Museo y Archivo Histórico Municipal de Brandsen se vestirá de gala para recibir un concierto de piano y flauta traversa con un repertorio que fusionará la música de cámara con la popular. La cita es el viernes 31 de octubre a las 19:30 hs.

Los protagonistas de esta velada musical serán la pianista Diana Di Giácomo y el flautista Hugo Regis, dos destacados músicos con una extensa y prestigiosa trayectoria académica y artística. El concierto. es una oportunidad única para disfrutar del talento de estos dos maestros.

LOS ARTISTAS EN DETALLE

Diana Di Giácomo (Piano) 🎹

Egresó como Licenciada y Profesora Superior de Piano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), institución donde también cursó estudios de Dirección Orquestal. Su perfeccionamiento en Piano y Música de Cámara incluyó maestros de la talla de Antonio De Racco, Lerjko Spiller, Alejandro Ntaca, Elsa Carranza y Manuel Rego, entre otros.

Ha sido una activa integrante de diversos grupos de cámara, llevando su arte a conciertos en importantes salas de Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y otras ciudades.

En el ámbito de la gestión y la docencia, se desempeñó como Directora y Profesora de la Cátedra de Piano del Conservatorio Provincial de Tres Arroyos. Posteriormente, fue Regente y luego Directora del prestigioso Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata desde el año 1996. Actualmente, continúa ligada a la formación de nuevos talentos como Profesora de las cátedras de Piano y Música de Cámara del Conservatorio y en la cátedra de Lectura Planística de la Facultad de Bellas Artes (UNLP).

Diana Di Giácomo y Hugo Regis.

Hugo Regis (Flauta Traversa) 🎼

Hugo Regis es Profesor Superior de Flauta, egresado del Conservatorio Provincial “Felix Garzón” de Córdoba. Al igual que Di Giácomo, también cursó la carrera de Dirección Orquestal y Música de Cámara en la Facultad de Bellas Artes de la U.N.L.P.

Su formación incluye estudios con maestros como Mario Cimino, Alfredo Montanaro, Domingo Rulio y Alfredo Ianelli. Ha enriquecido su técnica con cursos internacionales dictados por figuras mundiales como Jean Claude Gerard, Lars Nilsson, Claudio Barile, Auréle Nicolet y James Galway (ambos solistas de la Filarmónica de Berlín).

En la actualidad, es profesor en el Conservatorio Gilardo Gilardi y miembro fundador del Quinteto de Vientos. Su experiencia orquestal es vasta, habiendo sido integrante de la Banda y Orquesta Sinfónicas de Córdoba, la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina y la Orquesta “Juan de Dios Filiberto”.

