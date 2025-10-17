San Vicente impulsa el fortalecimiento educativo y la participación estudiantil.

Nicolás Mantegazza encabezó una serie de encuentros con instituciones educativas y referentes comunitarios, en el marco de las políticas públicas que promueven la participación estudiantil y el desarrollo educativo.

En primera instancia, en la Escuela Secundaria N°7, ubicada en la calle Carola Lorenzini 1050 de Alejandro Korn, se realizó un nuevo Encuentro de Centros de Estudiantes, donde se concretó el traspaso de autoridades salientes y entrantes de cada establecimiento.

El Director Provincial de Educación Secundaria, Gustavo Galli, destacó el compromiso de los jóvenes en la construcción de espacios democráticos al argumentar que “nos llena de profunda alegría que todas las escuelas de San Vicente estén representadas por sus centros de estudiantes, que los chicos y chicas en la provincia de Buenos Aires tengan voz y que nosotros como adultos los podamos escuchar”.

En consonancia, el mandatario local agregó que “me llenó de esperanza ver, en esta acción tan importante, que quienes hicieron ese traspaso de banderas asumieron un compromiso y le dejan la posta a otros en ese legado de poder democratizar la voz, de sumarse a participar, de trabajar de manera conjunta para poder construir una escuela mejor”.

Por otro lado, el jefe comunal acompañó el acto fundacional del nuevo campus del Miro College San Vicente, que está en la Ruta 6 Km 63.100 y Ruta 58, junto a sus impulsoras Paula Bertoglio y Nadia Francovich. La iniciativa representa una importante apuesta por la educación y el desarrollo local, ampliando las oportunidades de formación para las familias y estudiantes de la región.

“Los proyectos se construyen de manera colectiva, nada se logra solo, y creo que han podido llevar adelante un proyecto maravilloso, que le dará un aporte importante a San Vicente. Para nuestra gestión, la educación es fundamental, es clave, con lo cual este proyecto le aporta un crecimiento, una mirada estratégica, una oportunidad de cercanía”, sostuvo el intendente.

Asimismo, Mantegazza participó de la celebración por el 25° aniversario del Jardín de Infantes N°908 “María Eva Duarte”, ubicado en Virrey del Pino 1075 en el barrio Hospital, donde compartió junto a la comunidad educativa, familias y estudiantes. Durante el encuentro, se recorrieron las instalaciones del jardín y se reconoció el trabajo de la directora Karina Pérsico, docentes y personal de la institución.

