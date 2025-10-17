El próximo 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de generar conciencia en la población y los estados frente a esta enfermedad. Así como ratificar la necesidad de su diagnóstico temprano, un tratamiento accesible y oportuno y la incorporación de cuidados paliativos cuando sea necesario.

El cáncer de mama es una enfermedad que afecta mayormente a las mujeres (constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial) pero también puede llegar a afectar a varones. En Argentina, es el tumor más frecuente: cada día se diagnostican 360 nuevos casos, a razón de 15 por hora, de los cuales 60 corresponden a la provincia de Buenos Aires. En cuanto a mortalidad, este tumor que puede no dar ningún síntoma hasta etapas avanzadas, provoca 20 muertes diarias y se estima que una de cada ocho mujeres lo padecerá antes de cumplir los 85 años.

Decisiones tomadas respecto a los estudios de rutina

Por eso, la Provincia de Buenos Aires acaba de implementar una decisión histórica: la edad de la primera mamografía se indicará a los 40 años de edad. O sea 10 años antes de lo que se estaba realizando, con una frecuencia bienal (y según criterio médico) hasta los 75 (siempre que se trate de personas sin antecedentes familiares de este tumor).

Se trata de una iniciativa del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), que depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y cuenta con el respaldo de las sociedades científicas que más investigan esta enfermedad. El fundamento es sencillo: el conocimiento probado de que diagnosticar el cáncer de mama en sus etapas iniciales permite que el 90 por ciento de las personas afectadas se curen.

Siguiendo con esta política pública sanitaria, el gobierno bonaerense también fortaleció el sistema de salud pública para que todas las personas tengan un mayor y mejor acceso al diagnóstico y a los tratamientos: en el último año compraron e instalaron 22 nuevos mamógrafos en hospitales públicos bonaerenses, de modo que en el sistema público provincial y municipal se cuenta con un total de 187 mamógrafos. Asimismo, se planificó la adquisición y entrega de insumos por parte del Instituto Provincial del Cáncer a todas las personas con cobertura pública exclusiva.

Esta semana fue inaugurada la sala de mamografía del Hospital Petrona V. de Cordero, en la localidad de San Fernando, donde además se llevan adelante distintas actividades de concientización, consultas médicas y una “Maratón de Mamografías” gratuitas sin turno previo.

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud señala que las desigualdades en el mundo se manifiestan también para esta enfermedad. Además de la exposición a factores de riesgos, la desigualdad en el acceso a diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, introduce un comportamiento diferencial en la mortalidad. Así es que en países con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) muy alto, se diagnosticará cáncer de mama a una de cada 12 mujeres en el curso de su vida, y una de cada 71 mujeres morirá por esa enfermedad. En cambio, en países con un bajo IDH, se diagnostica cáncer de mama a una de cada 27 mujeres en el curso de su vida, una de cada 48 morirá por esa enfermedad.

En este sentido, la Provincia de Buenos Aires ha tenido un notorio incremento en las prestaciones de salud pública debido a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional que obligaron a muchas personas a abandonar el sistema privado. De igual manera, desde el Poder Ejecutivo Nacional se han quitado recursos a la investigación científica en cáncer y se dispuso el cierre del Instituto Nacional del Cáncer

Casa de gobierno de la Provincia iluminada

Durante toda esta semana, la casa de Gobierno bonaerense estará iluminada de rosa como parte de la conmemoración del Mes y Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama..

En la PBA provoca alrededor de 2.300 muertes cada año y se estima que se diagnostican alrededor de 8.500 nuevos casos anuales.

