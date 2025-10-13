Fueron tres jornadas con gran marco de público donde la artista platense era la encargada de ponerle el broche a la celebración aunque las inclemencias del tiempo no dejaron culminar su repertorio.

Milena Salamanca le dio el cierre a la muestra. Mirá su presentación acá.



Durante el fin de semana largo, la 62° Exposición Ganadera, Comercial e Industrial de Brandsen volvió a reunir al campo, la industria y el comercio local en una muestra que reflejó el trabajo conjunto entre la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, Industria y Producción, y la Municipalidad.

El domingo comenzó con el acto oficial de inauguración, que incluyó el izamiento de banderas, la entonación del Himno Nacional y la interpretación del Pericón Nacional a cargo del Taller de Danzas de la profesora Marta Díaz.

El intendente Fernando Raitelli brindó un discurso, donde expresó: “Este mismo trabajo colectivo nos invita a seguir dialogando, escuchando y construyendo respuestas en conjunto, con la misma voluntad y compromiso. En cualquier contexto, el trabajo cotidiano es el camino que elegimos para seguir haciendo de Brandsen un lugar mejor.”

Durante el almuerzo se realizó la entrega de premios de la Cata de Quesos, con la participación del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. El Cuartirolo de El Abascay, empresa local dedicada a la producción de quesos artesanales y agroecológicos, obtuvo el 1° puesto en la categoría pasta blanda. También fue distinguida Vacalín, con el 2° puesto por su Cremoso, reflejando la calidad y el compromiso que caracterizan a la producción regional.

La tarde continuó con la Rural Danza, exhibiciones de Caballos Criollos, juegos infantiles, actividades deportivas y números artísticos. El cierre estuvo a cargo de quien participó en la actual edición de La Voz Argentina, Milena Salamanca, aunque apenas comenzado el show tuvo que bajarse del escenario a causa del viento y las precipitaciones.

COPA 65° ANIVERSARIO

El sábado comenzó con las juras de Caballos Criollos y el Concurso de Emprendados Copa 65° Aniversario, junto a la charla técnica “Drones como herramientas para el agro”, dictada por Federico Delgado (DJI), especialista en tecnología aplicada al sector agrícola.

Durante la tarde se realizaron los remates de razas de leche y carne, y el veredicto y premiación de stands, junto a la Expo Talento, una propuesta organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Producción, que reunió a jóvenes artistas de diferentes expresiones.

El día cerró con la Peña del Taller de Danzas Nativas de la Municipalidad, una noche de música y tradición con la participación de Desirée Romero, Chajá, Banda Ilusión, Marcelo Juliani y Julieta Banchy, Mabel Mignón y los talleres municipales de danzas folclóricas.

