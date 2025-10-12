Un lamentable hecho ocurrió este domingo por la tarde en la laguna de San Miguel del Monte, donde un turista perdió la vida luego de que la embarcación en la que navegaba junto a otras dos personas se diera vuelta.

El accidente generó una intensa movilización de los equipos de emergencia locales.

La siguiente información fue publicada por Monte Vivo, medio al que se agradece la gentileza.

“Una persona falleció esta tarde en la laguna de Monte luego de que el bote en el cual iba con otras dos personas se diera vuelta. Se trataría de un turista que había ingresado a la laguna en un bote propio, unidad que se dio vuelta e hizo que sus ocupantes se precipitaran al agua.

A las 14:55 los Bomberos de Monte llegaron al camping alertados por un rescate acuático con un móvil terrestre y uno fluvial. Apenas se realizó el rescate se intentó reanimación, pero el chequeo de signos vitales arrojó resultados negativos.

En el bote iban tres personas; los otros dos ocupantes fueron hallados en buen estado de salud.

Al parecer, la víctima no llevaba colocado el chaleco salvavidas reglamentario, aunque sí los demás ocupantes del bote.

A pesar de los intentos de este medio para conocer la identidad de la persona fallecida, no fue proporcionada oficialmente.”

Fuente Monte Vivo

