POLICIALES



Ocho jóvenes aprehendidos por disturbios

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Expo Brandsen

Personal policial intervino en la noche del sábado ante un incidente ocurrido en las afueras de la 62ª Expo Brandsen, sobre Ruta 29 y calle Carranza, donde un grupo de jóvenes se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos constataron la presencia de ocho personas exaltadas que consumían bebidas alcohólicas y generaban desorden, motivo por el cual se procedió a su aprehensión y traslado a la dependencia policial.

La causa fue caratulada como “Infracción a los artículos 72 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73”, con intervención del Juzgado de Paz de Brandsen.

Se realizaron las actuaciones de rigor y se adoptaron las medidas previstas por la normativa vigente.

