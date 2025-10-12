La sirena de Bomberos Voluntarios Brandsen sonó pasada las 07:30 hs por un terrible incendio de vivienda en el barrio Las Mandarinas, calle Castro N°735.
Las causas del incendio no están claras momentáneamente, se habla de un desperfecto en una estufa junto a un posible corto circuito.
En el lugar trabajó la unidad N°13 y 16 de Los Bomberos junto a Efectivos de la Estación de Policía Comunal.
Las pérdidas son totales y muchos daños materiales, no hubo heridos.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
Por Nicolás Bresky
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp
Comentarios Facebook