La sirena de Bomberos Voluntarios Brandsen sonó pasada las 07:30 hs por un terrible incendio de vivienda en el barrio Las Mandarinas, calle Castro N°735.

Las causas del incendio no están claras momentáneamente, se habla de un desperfecto en una estufa junto a un posible corto circuito.

En el lugar trabajó la unidad N°13 y 16 de Los Bomberos junto a Efectivos de la Estación de Policía Comunal.

Las pérdidas son totales y muchos daños materiales, no hubo heridos.

Por Nicolás Bresky

