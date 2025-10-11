🎥 Autoridades inauguraron la 14ª Fiesta Provincial de la Mozzarella en San Vicente

Con la presencia de autoridades locales y provinciales, quedó inaugurada la 14ª edición de la Fiesta Provincial de la Mozzarella en San Vicente, una de las celebraciones gastronómicas más representativas de la región.

Durante el acto —transmitido en vivo por InfoBrandsen— participaron el intendente Nicolás Mantegazza, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y la diputada nacional Vanesa Siley, quienes encabezaron la apertura oficial y realizaron la entrega de premios a los ganadores del tradicional concurso de mozzarella en sus distintas categorías.

En su discurso, el ministro Rodríguez destacó el compromiso de las familias productoras y la mejora constante en la calidad del producto:

“Esta es una fiesta que celebra la producción y el trabajo, un reflejo del esfuerzo de quienes cada día se levantan temprano para sacar adelante la provincia”, expresó.

El intendente Mantegazza subrayó la importancia de la fiesta como símbolo de identidad local y motor del desarrollo regional, mientras que la diputada Siley acompañó a los productores y felicitó a los organizadores por mantener viva esta tradicional celebración bonaerense.

👉 Mirá el video completo con la transmisión de InfoBrandsen desde San Vicente:

🎬 Inauguración oficial – Fiesta de la Mozzarella 2025

🎥 Palabras del Ministro Javier Rodríguez en la Fiesta Provincial de la Mozzarella

Durante la inauguración oficial de la 14ª Fiesta Provincial de la Mozzarella, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, brindó un mensaje en el que destacó el compromiso, el esfuerzo y el amor por la tarea de los productores lácteos de la provincia.

“El trabajo, el ingreso y, sobre todo, el compromiso de las familias productoras son la base de esta actividad”, expresó el ministro, tras la entrega de premios a los ganadores del tradicional concurso de mozzarella.

La celebración, declarada de interés provincial, se llevará a cabo el 10, 11 y 12 del mes próximo.

Del 10 al 12 de octubre, San Vicente recibirá a miles de visitantes que llegarán para disfrutar de la Fiesta Provincial de la Mozzarella, uno de los eventos más importantes del calendario bonaerense. El predio de la vieja estación albergará una vez más a la muestra multisectorial con foco en la economía local y que pone en valor el potencial turístico de la región.

Como cada año, se realizará en el predio Ferial Vieja Estación, y cuenta con la organización del Club Argentino de Servicios de San Vicente (CAS), con el apoyo de la Municipalidad de San Vicente. La entrada es libre y gratuita.

Desde su comienzo en el año 2011, cuando se realizó por primera vez en el Colegio San José, este encuentro se fue ganando su propio espacio, hasta meterse en el calendario oficial de las fiestas populares de la provincia de Buenos Aires, como una de las más convocantes de la región, no solo por lo que ofrece en términos de elaboración de la Mozzarella, sino también por la fuerte sinergia que se provoca en toda la ciudad con circulación parmente de visitantes que llegan desde varios puntos de la provincia, que hacen girar la rueda de la economía local, junto a los miles de residentes del distrito, aumentando la habitual demanda en los diferentes servicios que ofrece San Vicente.

La Fiesta provincial de la Mozzarella, además, ha logrado que San Vicente sea reconocido por sus bondades turísticas, donde la agro ganadería y la industria lechera juegan un rol preponderante en la elaboración de quesos mozzarella que son consumidos a nivel local, pero que también son muy apreciados en otros mercados.

La Fiesta de la Mozzarella albergó en su última edición a más de 250 stands con una importante variedad de empresas y a más de 100 puestos con emprendedores y artesanos locales.

Para resaltar, El Club Argentino de Servicios ofrecerá stands gratuitos para el área de Cultura, Desarrollo Social, Escuelas Secundarias, la Cooperadora del Hospital Dr. Ramón Carrillo, Los Bomberos Voluntarios, y La Cruz Roja Argentina, entre otras instituciones locales.

Por otro lado, para los que quieran deleitarse con la comida, los visitantes podrán disfrutar de un patio gastronómico con opciones dulces y saladas, como parrillas y foodtrucks, repitiendo el éxito de los últimos años, en un sector muy completo para dar respuestas a la gran demanda que tendrá la expo durante estos tres días.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp