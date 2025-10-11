La Expo Brandsen fue el escenario elegido por el Sindicato de la Carne para presentar oficialmente a su representante gremial en la ciudad.

Ángel Gelvez, secretario general del sindicato a nivel regional —cuyo ámbito abarca las localidades de La Plata, Brandsen, Magdalena, Berisso, Ensenada y Punta Indio— visitó el predio de la exposición acompañado por el flamante delegado local, Javier Humberto Badano, quien asumió sus funciones tras una reunión realizada en un local gastronómico de la ciudad.

Durante el recorrido por la expo, ambos mantuvieron un encuentro con Gustavo Lorenti, presidente de la Sociedad Rural de Coronel Brandsen, instancia que sirvió para la presentación formal y la entrega de un presente institucional al dirigente rural.

Es la primera vez que la localidad de Brandsen contará con un delegado propio del gremio de los trabajadores de la carne.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp