Se llevó adelante la tercera sesión del Parlamento Juvenil Bonaerense, que reunió a estudiantes de escuelas de Brandsen en el Recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Participaron del encuentro la Jefa Distrital de Educación, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Caraballo; la Secretaria de Educación y Juventud, Camila Pace; la Inspectora del Nivel Secundario, Sandra Jaurena; la Directora de Juventud del Municipio, Sol Guerin; concejales, directivos y docentes de las instituciones participantes.

Durante la jornada, los y las jóvenes expusieron los proyectos elaborados en la instancia distrital y debatieron junto a pares de otros municipios sobre temáticas vinculadas a la educación, la participación y los derechos juveniles.

Brandsen estará representado en la próxima instancia provincial por Lola Rouede y Gonzalo Dewey, quienes fueron elegidos parlamentarios provinciales.

El Municipio de Brandsen acompañó la organización del encuentro y en el traslado de los y las estudiantes hasta la sede legislativa.

Celebramos la participación activa de nuestras juventudes en espacios de debate y construcción democrática.

El Parlamento Juvenil Bonaerense es una iniciativa que promueve la formación ciudadana y la voz de los jóvenes en las políticas públicas de la Provincia.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp