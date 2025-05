Entrevista a Nahuel Torena, cantante de La Descokada, la banda de cumbia de Brandsen que busca llegar a Pasión de Sábado

En una nueva emisión de InfoBrandsen Desconectados, conversamos con Nahuel Torena, cantante de La Descokada, la banda de cumbia oriunda de Brandsen que se abre camino a fuerza de shows, carisma y canciones bailables. Con una historia de esfuerzo desde sus comienzos, hoy se encuentran cerca de dar un paso clave: su posible debut en Pasión de Sábado, el programa más emblemático de la movida tropical.

Actualmente, la banda trabaja de forma independiente y se presenta mayormente en eventos privados y fiestas familiares.

“Nos piden mucho los clásicos de Los Palmeras, aunque ya estamos cansados de hacerlos, ¡la gente no los suelta!”, comentó entre risas.

La historia de La Descokada no comenzó en un estudio, sino en una pieza de 4×4 construida por la mamá de Nahuel.

“Yo trabajaba en la construcción y cantaba mientras laburaba. Un compañero me dijo ‘vos tenés que armar una banda’, y ahí arrancamos”, recordó.

“Empecé tocando el bajo porque no me animaba a cantar. Terminamos sin vocalista… y terminé cantando yo”.