«Este es el gobierno más autoritario desde 1983»

Ricardo Alfonsín criticó duramente al oficialismo y al radicalismo en una entrevista exclusiva

En una entrevista realizada en el programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7, Ricardo Alfonsín hizo un análisis crítico del rumbo político del país y de la situación interna de la Unión Cívica Radical (UCR). Con declaraciones contundentes, el exdiputado nacional y exembajador en España señaló que «el radicalismo dejó de ser el partido que encabezaba una lista para ser un partido que iba detrás del PRO» y aseguró que la crisis política actual comenzó en 2016 con la alianza entre ambas fuerzas.

«El radicalismo se fue alejando de su identidad»

Alfonsín explicó que la decisión del radicalismo de apoyar a Mauricio Macri fue un punto de inflexión que derivó en la crisis del partido. «Hicimos seguidismo, si el Comité Nacional hubiera cerrado, la gente ni se hubiera enterado», lamentó.

Señaló que la UCR abandonó su tradición progresista y adoptó posiciones «muy liberales y conservadoras», al punto de que algunos dirigentes radicales, como Martín Tetaz y Alfredo Cornejo, propusieron una alianza con Javier Milei antes de las elecciones de 2023. «¿Qué tienen que ver con nosotros los pensamientos de Milei?», cuestionó.

Ricardo Alfonsín charló en el programa Grassi.com

«El gobierno de Milei es el más autoritario desde 1983»

Consultado sobre la situación actual del país, Alfonsín no dudó en calificar al gobierno de Javier Milei como «el más autoritario y menos republicano desde el retorno de la democracia». Criticó lo sucedido en el Congreso, donde, según su visión, «se organizó una trampa para levantar la sesión y evitar el tratamiento de proyectos que el oficialismo no quería».

También advirtió sobre la violencia institucional: «Este es el gobierno más violento de la democracia. Cuidado, porque puede avanzar más en esa dirección y contar con el apoyo de Estados Unidos». En ese sentido, alertó sobre el crecimiento de la extrema derecha en el mundo y en Argentina, asegurando que «nos va a costar caro relativizar lo que está pasando».

«Voy a ser candidato en la provincia de Buenos Aires»

Respecto a su futuro político, confirmó que competirá en la provincia de Buenos Aires con el Frente Amplio por la Democracia, una alianza que integra junto a Libres del Sur, Forja y sectores del socialismo y el peronismo. «Es una pelea muy difícil porque no tenemos recursos ni el apoyo de los grandes medios, pero queremos defender las ideas de Alfonsín y terminar con la derechización del radicalismo», afirmó.

Su relación con Raúl Paz

Durante la entrevista fue consultado por su vínculo con el actual Presidente del Radicalismo local Raúl Paz, con quien compartió diversas luchas dentro del partido, manifestando “bien, bien. Personalmente no tengo diferencias con nadie. Yo hago política, no estoy haciendo sociales. Hago política porque la política para mi se hace a través de los partidos. ¿Y los partidos que son?, son instituciones que tienen determinadas ideas, valores y principios que se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social. Ahora si la UCR empezó a defender programas que nada tienen que ver con su identidad y empezó a defender sectores sociales, que son muy respetables, pero no son los que nosotros nacimos para respetar, que hago yo en el partido. Naturalmente no puedo tener una representación con el partido. Pero no serían afiliados ni Alfonsín, ni Larralde ni Illia”

Antes de finalizar, envió un mensaje a los radicales que aún están en la UCR: «Que dejen de nombrar a Alfonsín si van a seguir haciendo todo lo contrario a lo que él representaba».

REPORTAJE COMPLETO

