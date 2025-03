Los manifestantes tuvieron vedado el ingreso al Museo

LOS VECINOS RECLAMAN AUDIENCIA PÚBLICA

Pablo Suárez, vocal de la Asociación Vecinos por un Brandsen Ecológico, estuvo presente en la movilización de autoconvocados frente al Museo el lunes, día de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Luego de la protesta dialogó con TRIBUNA, indicando que trabaja desde hace 21 años en favor del medio ambiente y siempre haciendo propuestas con respecto a los problemas ambientales de Brandsen y de la región.

“ESTO ES SERIO”

Sobre los dichos de un funcionario municipal que los mandó a vivir a El Bolsón, a hacerse una casa de barro y a recibir energía eléctrica a través de paneles solares, Suárez dijo que “se trata de algo serio, porque son ocho turbinas termoeléctricas contaminantes; todo consta en el expediente, que cuesta que lo larguen”. Agregó que van a extraer agua del acuífero Puelche y la van a devolver contaminada al arroyo San Luis, afluente del Godoy, Abascay y Samborombón.

El vocal de Vecinos Ecológicos aclaró que están acompañando como comisión directiva, a los vecinos del Cuartel VI, de la ruta 2 km 49 y zonas aledañas, “se trata de vecinos comunes”.



Al preguntarle de la reunión informativa que se llevó a cabo el viernes en el Concejo, comentó que fue convocada 24 horas antes; más allá de eso, los vecinos piden que se realice una audiencia pública. Reconoce que no son vinculantes, pero son herramientas que tiene la democracia para la participación ciudadana. “Le pedimos a las autoridades, nosotros como institución y los vecinos a través de una nota que estaban firmando, una audiencia pública. Primero tendría que ser la audiencia pública y después venir el cambio del uso del suelo. O sea, a mí me parece está mal encaminado el trámite, porque también, por sugerencias de gente que sabe del tema, nos dicen que primero tendría que haber sido iniciado en Provincia, después en la Municipalidad y luego haber vuelto a Provincia. Acá se arrancó al revés. Primero el cambio de uso del suelo, sin conocer todas las aprobaciones de Provincia”.

NO FUERON A LA REUNIÓN

Los vecinos no fueron a la reunión informativa -emitieron un comunicado- por entender que se trataba de una maniobra. Reiteraron el pedido de una audiencia pública, convocada con 30 días de anticipación y con reglas de juego claras.

Pablo Suárez recordó, luego, que hace un año se dio el mismo problema con otra central que querían instalar en ruta 29, muy cerca del Hospital. “Se hizo una audiencia pública (…) Vecinos Ecológicos se presentó y después todo eso quedó en la nada, porque Nación dio de baja la licitación. Por medio de tres notas -al Intendente, secretario de Gobierno y dirección de Planeamiento- solicitamos la desgrabación de la audiencia pública, lo tenían que hacer porque es obligación y, jamás, jamás, nos entregaron nada”. Lo del viernes fue una reunión entre cuatro paredes, a la que invitan a algunas instituciones y a un par de vecinos, no es algo serio para la envergadura que tienen estas centrales. Era escuchar lo que decía la empresa, sentenció.

LA ENERGÍA NO ES PARA BRANDSEN

Los directivos de la empresa, cuando se le pregunta si la energía es para Brandsen, dicen que no, porque la van a inyectar en la red. Y dicen que los problemas que tiene Brandsen de suministro, ellos no los pueden solucionar, porque son generadores de energía, ni transportan, ni distribuyen.



Al consultarle sobre la apreciación del Intendente, de que hablan desde la desinformación, Suárez dijo que las turbinas, esto está confirmado, consumen agua del acuífero Puelche, devuelven contaminada parte del agua al arroyo San Luis, van a arrojar a la atmósfera toneladas de gases de efecto invernadero por las chimeneas, quieren instalar la central en un humedal, naciente del arroyo San Luis que termina en el Samborombón y la energía no es para Brandsen. Agregó que producen ruido y vibraciones, todo esto que digo son certezas. Los vecinos que viven ahí desde hace 10, 15 o 20 años, toda la vida, ¿cómo tienen que estar? invirtieron en un lugar de tranquilidad y nadie les dijo que, de un día para el otro, iban a venir autoridades nuevas fomentando en este lugar dos centrales termoeléctricas contaminantes.

EL AMBIENTE NO TIENE LÍMITES

Nosotros pregonamos de que el ambiente no tiene límite, o sea no conoce límites geográficos. Los vecinos de toda la zona están alertados -esto por la posibilidad de que se instalen en La Plata- “Todos esos barrios que están del lado de La Plata también están alertados, porque les va a pasar lo mismo. Están unidos y en contacto. Y recordó la lucha que, como institución, encabezó Vecinos por un Brandsen Ecológico -en toda la región- por el no a la basura. En ninguno de los intentos lo pudieron instalar.



Puso en duda la importancia que pueden tener algunos vehículos y la posibilidad de puestos de trabajo -que no figuran en ninguna parte- “para mí el personal no va a ser de nuestra localidad. Primero hay que ver si son 300, porque yo, ya con tantos años de vida, desconfío hasta de mi propia sombra. Vos, no podés obligar a la empresa a que tome gente de Brandsen”.



Más de un centenar de vecinos se manifestaron porque nos parece que están muy apurados en querer instalar esta central. El Intendente dijo que estamos en rojo en el mapa de la energía, “yo estaría más preocupado por el rojo que tiene Brandsen en un montón de otras cosas”.

Aconsejó que se llame a una audiencia pública para ser escuchadas todas las voces. Sobre el acceso a la sala del Museo, Suárez dijo que se les impidió a los vecinos acceder, y que en la puerta pusieron dos “patovicas y la cerraron con llave”, aunque, reconoció, que algunos integrantes de la asociación ingresaron porque contaban con la invitación institucional.

N de R: Un punto central pasa por la falta de convocatoria a la Comisión Honoraria que estudia los cambios y ajustes que se le hacen al COUT. Y también por la escasa infraestructura de distribución -a pesar de que se llevó a cabo, a medias, el Más Cerca Eléctrico-

Por Guillermo E. González

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp