Como todos los fines de semana compartimos los temas destacados del Semanario Tribuna. Tapa de la edición número 3031

📰 Raitelli abrió las sesiones en un clima de tensión con anuncios y pases de factura

En el acto oficial, el Intendente -foto- ofreció un detalle sobre los logros de su gestión y los planes que están en marcha. Fue durísimo al calificar la gestión de Cappelletti: «Recibimos un municipio endeudado y atrasado en el tiempo; el parque automotor y la maquinaria totalmente insuficientes; deja ron el gobierno con trescientos millones de pesos de deuda; han sido ocho años inútiles para Brandsen». Más allá del acto protocolar, un grupo de vecinos que se oponen a la radicación de dos termoeléctricas sobre la ruta 2, le puso un clima tenso a la jornada. A la entrada y a la salida hubo diálogos subidos de tono entre Raitelli, que los acusó de mentirosos y de politizar la protesta, y los manifestantes que insistían en querer dialogar, aunque sosteniendo de antemano una categórica posición contra esa posible radicación

⚽ Vuelven los deportes

Este será un fin de semana cargado de actividades para todos los gustos. El fútbol, tanto en la Metro como en la Chascomunense, pone primera mañana y se destaca el partido que, en el Clemente Jáuregui Lorda, jugarán el campeonisimo Atlético y Progreso contra Estrella, que estrena DT; Las Mandarinas, que defiende el título, viaja a Glew y El Indio, con cuerpo técnico nuevo, visita a Tiro Federal en Chascomús. A su vez, esta tarde empiezan los torneos de la URBA y la AHBA; las chicas serán locales de Hurling en el sintético y el rojiverde viaja para jugar ante Los Molinos.

⚖️ Roldán y Bronicardi tienen la llave de las termoeléctricas

Por ahora, dudan. Y los dos, por separado, esperan revisar la información y hacer todas las consultas necesarias antes deadelantar una opinión. La declaración de Bronicardi, de no votar en bloque sino a conciencia es un tiro por elevación que apunta a varios blancos.

Aunque ha dicho que su decisión no significa que vaya a oponerse a la radicación de esa estación, lo cierto es que las tensas relación que

mantiene con el ejecutivo y la idea de no obedecer lo que decida el bloque, para algunos es una ruptura táctita. Roldán por su parte también adoptará caminos parecidos: primero, informarse bien, asesorarse, hablar con quien haga falta y después decidir. Aunque en este caso se atrevió a adelantar que por ahora «su voto es no a la radicación», pero que esperará a darlo en forma definitiva una vez que cuente con información suficiente.

❤️ La solidaridad, siempre presente

El miércoles por la tarde, un camión de más de 20 metros viajó hasta Bahía Blanca lleno de mercaderia, ropa y agua

que vecinos de la Ciudad donaron para que los bahienses pasen algo mejor esta catástrofe que se llevó vidas, esperanzas y sueños.

Representantes del Club de Pesca, de la Escuela Técnica, del Jardín de Infantes «Estrellita de Belén», Biblioteca Popular «José de San Martín», Bomberos Voluntarios de Brandsen y Loma Verde, además de vecinos, se reunieron en la esquina de Ituzaingó y Pueyrredón para aportar su granito de arena y ayudar a los habitantes de Bahía Blanca.



Las gestiones para conseguir el camión fueron de Gustavo Mirasso, y el rodado salió rumbo a Bahia cerca de las 4 de la tarde del miércoles; «este tipo de acciones las vengo haciendo hace rato. Fuimos a Corrientes, a La Plata, a Concepción del Uruguay y voy en mi camioneta, pero esta vez era tanto que tuvimos que poner todo en un camión», dijo a TRIBUNA Eduardo Deluchi, quien además viajó hasta Bahía

en auto horas más tarde junto a otros vecinos, para cerciorarse de que todo lo donado llegara a destino. En principio las donaciones fueron a una iglesia y a una escuela de Bahía Blanca. Varias empresas y comercios hicieron un fondo común para pagarle el combustible al transportista: YPF Pourtau Combustibles; Oscar Pourtau S.A. y empleados; Shell Combustibles (Grupo Zeoli); Guillermo Simone Automotores; Grúa Romiti; Taller de chapa y pintura Naipauer.

«Hicimos una convocatoría por las redes, algunos medios y el boca a boca y fue impresionante la reacción de la gente», detalló Deluchi, quien regresó a Brandsen junto a Fernando Bustos, Damián Deluchi, Polo Aguirre, Darío Mi- nieri, Karina Boujon y Mario Llanos, el jueves a la noche.

