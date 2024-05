Hola, no sé si los demás habitantes de Brandsen no perciben el deterioro de la ciudad, de sus calles, fundamentalmente aquellas que son de tierra (que son la mayoría), las mismas están llenas de pozos, con malos drenajes, sumado a esto, la gente tira basura en cualquier lugar, donde les quede más cómodo, iluminarias rotas, entre otras cuestiones.

Al menos a mí me gustaría vivir en un pueblo ordenado, limpio, pero cada vez pareciéramos estar peor, a pesar de que uno se acerca al municipio o llama manifestando estas cuestiones, no hay respuestas, solo alguien que recibe el manifiesto y te da un papel y dice” este es su número de reclamo”, o incluso algunos llegan a decir o “qué bueno vivís en calle de tierra que queres”, “venité a vivir al asfalto”, o “bueno nosotros no podemos decirle a los recolectores que junten la basura, la gente debería no tirar la basura”, cosa que es así,pero, bueno la basura ya está ahí, llamando a que más ciudadanos inadaptados tiren más basura, e insinúan que si te molesta te ocupes vos. Por otro lado, he llegado a pedir que por favor no arreglen las calles, si a mi entender no lo van hacer bien o de buena gana, no lo hagan así no más, para decir que pasamos la máquina, que hace, porque lo dejan peor, tapan los drenajes, perpetúan el mal estado.

Pareciera que quienes nos gobiernan no viven en esta ciudad, que no pasan por las calles, que no ven que no escuchan, de que demuestren que realmente están ahí porque quieren el bien común, y no lo que al menos yo siento, que es toda una desidia. que solo podemos quejarnos o escribir una nota.

Deseo no ser el único que percibe esto de nuestra ciudad, que, si bien no soy nativo, me siento parte de branden.

Se que hay mucha gente se compromete, que colabora, que trabaja para la comunidad, espero podamos sumarnos para que todos podamos vivir en una ciudad ordenada, con más servicios, con más comodidad.

Un abrazo a todos.



Iván

