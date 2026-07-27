Comenzó la Campaña Itinerante de Vacunación en el Distrito

La iniciativa recorre el hospital y los CAPS para completar esquemas del Calendario Nacional y aplicar dosis antigripales, antitetánicas y contra la Hepatitis B.
La Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud y el Equipo de Inmunizaciones, pondrá en marcha una nueva Campaña Itinerante de Vacunación con el objetivo de acercar las vacunas a los distintos barrios y localidades del distrito. La iniciativa permitirá controlar las libretas sanitarias, completar esquemas de vacunación pendientes y aplicar las vacunas antigripal, antitetánica y contra la hepatitis B, de acuerdo con las indicaciones del Calendario Nacional de Vacunación.
La campaña comenzará en el Vacunatorio Central del Hospital Municipal Francisco Caram y continuará todos los lunes recorriendo los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
Campaña Itinerante de Vacunación en Brandsen
La Secretaría de Salud y el Equipo de Inmunizaciones recorren las localidades y barrios del distrito para acercar las vacunas del Calendario Nacional a toda la comunidad.
- Control de libreta sanitaria y esquemas pendientes.
- Vacunas Antigripal, Antitetánica y contra la Hepatitis B.
📅 Cronograma de Atención
|Fecha
|Lugar / Centro de Salud
|Horario
|Lunes 27 de julio
|Vacunatorio Central – Hospital Municipal Francisco Caram
|08:00 a 14:00
|Lunes 3 de agosto
|CAPS La Dolly
|08:30 a 13:00
|Lunes 10 de agosto
|CAPS Jeppener / Altamirano
|08:30 a 13:00
|Lunes 17 de agosto
|Sin atención (Feriado Nacional)
|Sin actividad
|Lunes 24 de agosto
|CAPS Golondrinas
|08:30 a 13:00
|Lunes 31 de agosto
|CAPS Los Pinos
|08:30 a 13:00
|Lunes 7 de septiembre
|CAPS Las Mandarinas
|08:30 a 13:00
|Lunes 14 de septiembre
|CAPS Gómez
|08:30 a 13:00
|Lunes 21 de septiembre
|CAPS Las Acacias
|08:30 a 13:00
|Lunes 28 de septiembre
|CAPS La Parada
|08:30 a 13:00
|Lunes 5 de octubre
|CAPS Oliden
|08:30 a 13:00
|Lunes 12 de octubre
|CAPS La Posada
|08:30 a 13:00
Concurrir con DNI y Carnet de Vacunación o Libreta Sanitaria para que el personal de salud verifique las dosis previas y complete los esquemas.
Para ser atendidos, los vecinos deberán concurrir con DNI y Carnet de Vacunación o Libreta Sanitaria, documentación que permitirá al equipo de salud verificar las dosis recibidas y completar los esquemas correspondientes.
«Desde la Secretaría de Salud se invita a toda la comunidad a aprovechar esta campaña, que busca facilitar el acceso a la vacunación y fortalecer la prevención de enfermedades mediante una estrategia que acerca el servicio a cada localidad del Partido», agregaron.
Ante cualquier consulta o duda, los vecinos pueden acercarse al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano o al Vacunatorio Central del Hospital Municipal Francisco Caram, donde recibirán el asesoramiento correspondiente.
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