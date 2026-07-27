Comenzó la Campaña Itinerante de Vacunación en el Distrito

La iniciativa recorre el hospital y los CAPS para completar esquemas del Calendario Nacional y aplicar dosis antigripales, antitetánicas y contra la Hepatitis B.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud y el Equipo de Inmunizaciones, pondrá en marcha una nueva Campaña Itinerante de Vacunación con el objetivo de acercar las vacunas a los distintos barrios y localidades del distrito. La iniciativa permitirá controlar las libretas sanitarias, completar esquemas de vacunación pendientes y aplicar las vacunas antigripal, antitetánica y contra la hepatitis B, de acuerdo con las indicaciones del Calendario Nacional de Vacunación.

La campaña comenzará en el Vacunatorio Central del Hospital Municipal Francisco Caram y continuará todos los lunes recorriendo los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Campaña Itinerante de Vacunación – Brandsen

Campaña Itinerante de Vacunación en Brandsen La Secretaría de Salud y el Equipo de Inmunizaciones recorren las localidades y barrios del distrito para acercar las vacunas del Calendario Nacional a toda la comunidad. 💉 Vacunas disponibles y servicios: Control de libreta sanitaria y esquemas pendientes.

Vacunas Antigripal, Antitetánica y contra la Hepatitis B. 📅 Cronograma de Atención Fecha Lugar / Centro de Salud Horario Lunes 27 de julio Vacunatorio Central – Hospital Municipal Francisco Caram 08:00 a 14:00 Lunes 3 de agosto CAPS La Dolly 08:30 a 13:00 Lunes 10 de agosto CAPS Jeppener / Altamirano 08:30 a 13:00 Lunes 17 de agosto Sin atención (Feriado Nacional) Sin actividad Lunes 24 de agosto CAPS Golondrinas 08:30 a 13:00 Lunes 31 de agosto CAPS Los Pinos 08:30 a 13:00 Lunes 7 de septiembre CAPS Las Mandarinas 08:30 a 13:00 Lunes 14 de septiembre CAPS Gómez 08:30 a 13:00 Lunes 21 de septiembre CAPS Las Acacias 08:30 a 13:00 Lunes 28 de septiembre CAPS La Parada 08:30 a 13:00 Lunes 5 de octubre CAPS Oliden 08:30 a 13:00 Lunes 12 de octubre CAPS La Posada 08:30 a 13:00 📑 Requisitos indispensables para la atención:

Concurrir con DNI y Carnet de Vacunación o Libreta Sanitaria para que el personal de salud verifique las dosis previas y complete los esquemas.

Para ser atendidos, los vecinos deberán concurrir con DNI y Carnet de Vacunación o Libreta Sanitaria, documentación que permitirá al equipo de salud verificar las dosis recibidas y completar los esquemas correspondientes.

«Desde la Secretaría de Salud se invita a toda la comunidad a aprovechar esta campaña, que busca facilitar el acceso a la vacunación y fortalecer la prevención de enfermedades mediante una estrategia que acerca el servicio a cada localidad del Partido», agregaron.

Ante cualquier consulta o duda, los vecinos pueden acercarse al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano o al Vacunatorio Central del Hospital Municipal Francisco Caram, donde recibirán el asesoramiento correspondiente.

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